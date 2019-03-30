2500 TL Altı En İyi Akıllı Telefonlar Nedir?

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Orta sınıf akıllı telefonlar son yıllarda özellikleri ile epey ön plana çıkmaya başladı. 2500 TL altı en iyi akıllı telefonlar sıralamasında bu telefonlardan en iyilerinin bir listesini yaptık. Siz de bu sıralamaya bakabilir ve söz konusu fiyat aralığında sizin için en iyi cihazın hangisi olduğuna karar verebilirsiniz.

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2500 TL Altı En İyi Akıllı Telefonlar

Samsung Galaxy A50 – 2500 Lira

Samsung Galaxy A50 oyuna yeni katılan telefonlardan. Cihaz amiral gemisi vari gövde tasarımı (%85), ekran boyutu (6.4 inç) ve güçlü işlemcisi ile dikkat çekiyor. Fiyat anlamında orta ve alt segmentte genelde istenileni veremeyen Samsung bu kez başı şeyleri daha iyi başarmış görünüyor. Cihaz bu fiyat aralığında kesinlikle en iyilerden biri.

Meizu 16 – 2300 Lira

Meizu bir başka Çinli akıllı telefon üreticisi ve ülkemize henüz yeni giriş yaptı. Bu modeli Meizu 16 adını taşıyor ve özelliği ise özellikle yanlarda çok ince çerçeveleri olması. YouTube gibi servislerde video izlemeyi seven ve zaman zaman oyunlar da oynayanlar için keyifli bir deneyim sunacaktır. 6.0 inç ekran ve 3100 mAh bataryayla geliyor. Galaxy A50 kadar başarılı olmasa da çentikli ekran sevmeyenlerin ilgisini çekebilir.

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Xiaomi Mi Max 3 – 2200 Lira

Hem listenin hem de tüm zamanların en büyük ekranlı akıllı telefonu Xiaomi Mi Max 3 ile tanışın. Mi Max 3 geçtiğimiz sene sessiz bir şekilde çıkış yaptı. Cihaz 6.9 inç gibi devasa bir ekrana sahip ve aynı zamanda 5500 mAh ile yine büyük bir batarya sunuyor. 221 gram ağırlığında ve çipset tarafında orta altı performans sunuyor. Telefon ile tablet arasında bir yerlerde bir ürün satın almak istiyorsanız Mi Max 3 tam size göre olabilir.

Xiaomi Redmi Note 7 – 2000 Lira

Xiaomi Redmi Note 7, Galaxy A50 gibi markete yeni giriş yapanlardan. Avantajı ise dikkatinizi çekebileceği gibi fiyatı. Sadece 2000 lira dolaylarında seyretmesine karşın 6.3 inç ekran, 4 GB RAM ve 4000 mAh batarya sunuyor. Yani aslında A50 ile hemen hemen aynı. Ancak çok daha ucuz. Aradaki fiyat farkını farklı şeylerde değerlendirerek kendinizi daha mutlu hissedebilirsiniz. Büyük ihtimalle uzun bir süre en iyi fiyat / performans telefonu olarak kalacaktır.

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