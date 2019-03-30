REKLAMLAR

Konu en çok satan akıllı telefonlara geldiğinde elimizde bize bu bilgileri sunan birden fazla istatistik şirketi bulunuyor. DeviceAtlas bunlardan biri. Servis Aol., Huawei, IBM, Adobe ve nielsen gibi firmalar tarafından kullanılıyor. Peki en çok satan akıllı telefonlar hangileri?

REKLAMLAR

En Çok Satan Akıllı Telefonlar

Sonuçlar sizi şaşırtabilir ancak listeye göre işte 2019 itibariyle Türkiye'de en çok satın alınan akıllı telefonların sıralaması işte şöyle:

Sıralama Telefon modeli Pay 1 iPhone 7 %6.98 2 iPhone 6 %6.92 3 iPhone 6S %6.55 4 iPhone 7 Plus %4.47 5 Samsung Galaxy J7 Prime %4.13 6 iPhone 5S %2.97 7 iPhone X %2.93 8 iPhone 8 Plus %2.74 9 iPhone 6S Plus %2.14 10 iPhone 8 %1.96 11 Samsung Galaxy J7 Duo %1.83 12 Samsung Galaxy Note 5 %1.51

Bu listeye göre 2019 itibariyle iPhone'lar hala ülkemizde en çok satın alınan 10 akıllı telefon arasında bulunuyor. Öyle ki 10 telefonun 9'unu iPhone'lar oluşturuyor. Apple'ın popüler akıllı telefon serisine uygulanan son vergilerden sonra cihazların artık satılmayacağı düşünülmüştü ancak görünüşe göre bu pek öyle olmadı.

REKLAMLAR

iPhone X, iPhone 8 ve iPhone 8 Plus gibi ailenin en pahalı üyelerinden bazıları hala ciddi bir pazar payına sahipler. iPhone 7 ve iPhone 6 kullanıcıları ise cihazlarından oldukça memnun görünüyorlar. Diğer taraftan yer yer araya serpiştirilen Samsung modeller de gözlerden kaçmıyor. Ancak burada bizleri S9 veya Note 8 gibi amiral gemileri değil bütçe telefonları olan J7'ler karşılıyor. Bunlar daha çok şirket çalışanlarına verilen modeller oluyor.

En çok satan akıllı telefonlar listesi genel olarak böyle. Eğer merak edenler varsa belirtelim, dünyanın geri kalanındaki birçok ülkede de benzer bir sıralama görülüyor. iPhone'lar genellikle listeyi domine ediyor ve geriye az sayıda Samsung modeli ile ve bazı özel ülkelerde Xiaomi ile Huawei kalıyor. Bir diğer dikkat çekici detaysa iPhone'ların çoğunlukta 7 ve 6 serisi olması.

Merak ettiğiniz diğer her şey için forum sayfamızı ziyaret edin: https://akillitelefon.com/forum