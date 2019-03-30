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iPhone'lar uzun yıllardır sektörün en iyi kameraları ile geliyor. Bu telefonlar ile gerçek bir fotoğrafçı olabilirsiniz. Ancak bu yolda tripod ve gimbal gibi bazı çok kullanışlı gereçlerden yardım almanız gerekecek. İşte bunlardan en iyileri.

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En İyi iPhone Kamera Tripod'ları ve Gimbal'ları

Joby GripTight GorillaPod standı

Fotoğraf makineleri için tripod standı hazırlayan Joby akıllı telefon pazarına yöneldi ve GorillaPod ürününü hazırladı. Bu tasarımda çok sayıda ürün görmek mümkün ancak Joby'nin GorillaPod çözümü biraz daha iyi çalışıyor. Neredeyse sonsuz farklı pozisyonda bükülebiliyor. Bunun için çok eklemli bir soket dizaynını kullanıyor.

DJI Osmo Mobile 2

Osmo Mobile 2, Osmo Mobile için yapılan büyük bir yükseltme. Ancak orijinal fiyatın yarısından daha az bir maliyete sahip. Mükemmel video dengeleme, güvenilir donanım ve yazılım sunar. Osmo Mobile 2 aynı zamanda daha hafif ve basittir. İlk başta telefonunuzu yerleştirmesi zor gibi görünen yaylı bir kelepçe kullanır, ancak bir kez öğrendiğinizde sorun olmaz. Kullanımı 2600 mAh olan batarya kapasitesi ile 15 saate kadar çıkabiliyor. Telefonunuzu Osmo Mobile 2'den de şarj edebilirsiniz.

Moza Mini-MI

Moza Mini-MI, DJI gibi markalara karşı güçlü bir alternatif oluyor. Bununla birlikte tam 100 dolar daha ucuz. Moza Genie uygulama ile geliyor ve uygulamada yerleşik olarak bulunan etkin izleme modları sayesinde üst seviye özellikleri bir arada sunuyor. Daha uygun fiyata gimbal almak istiyorsan kaçırmayın.

Hafif, ergonomik tasarımı elde tutmayı kolaylaştırır. Ayrıca fiziksel düğmeler ve kontrollere de sahiptir. Bunun dışında, Mini-MI ile ilgili ilginç olan şey, iPhone'unuzu 10 saat kullanım vaat eden 2100 mAh pil ile kablolu ve kablosuz olarak şarj edebilmesidir.

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Manfrotto Pixi Evo ve TwistGrip

Manfrotto'nun fotoğrafçılık dünyasındaki ünü iyi bilinir. Akıllı telefon kamera aksesuarları söz konusu olduğunda ise bu iki ürün oldukça iyi bir kombo oluşturur. Ancak onları ayrı ayrı satın almanız gerekiyor.

Pixi Evo, DSLR'lar için tasarlanmış harika bir taşınabilir tripod'dur ancak akıllı telefonlar için de kullanılabilir. Zemin seviyesinde çekim için iki bacak açısıyla ve düzensiz zemin için ayarlanabilen üç bacakla oldukça kullanışlıdır. Twistgrip, manzara modunda çekim yapmak için telefonunuzu mükemmel bir şekilde yerleştirmenize ve tutmanıza olanak tanır. Pixi ile gerekirse tekrar portre modunda çekim yapmaya geçebilirsiniz.

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