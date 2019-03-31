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Taşınabilir şarj cihazları telefonunuzdaki batarya kapasitesini önemsizleştiren oldukça kullanışlı ürünlerdir. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, hepsi eşit kapasitede değildir ve kimiler kalem kadar ince olurken kimileri telefonunuzdan daha büyük olabilir. Biz de yazımızda satın alabileceğiniz en iyi taşınabilir şarj aletlerini listeledik.

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En İyi Taşınabilir Şarj Cihazları

Anker PowerCore 20100

Anker PowerCore ile ödediğiniz paranın karşılığını alırsınız. Bazı rakipleri kadar ucuz değil ancak hemen her kategoriye hitap edebilir. Genel olarak en iyi taşınabilir şarj cihazıdır. Daha hızlı şarj süreleri (örneğin hem iPhone 8 Plus hem de Galaxy S8 için) ve yüksek kapasite (Galaxy S8'i tek bir şarjla neredeyse üç kez şarj eder) sunar. 20100 mAh kapasitesinde rakipsizdir. Hızlı şarj en güçlü özelliğidir.

Anker PowerCore 10000

PowerCore 1000 en az iki telefonun tamamını ve ardından bazı telefonları tam şarj etmeye yetecek kadar yüksek kapasite sunar. Telefonları büyük ağabeyi (20100 mAh Anker PowerCore 20100) kadar hızlı şarj edemiyor olabilir, ancak 1000'in daha düşük fiyatı kendisini cazip kılıyor. Taşınabilirlik ve mAh kapasitesinin birleşimi, taşımak için geniş bir cebe veya bir çantaya ihtiyaç duymadığınız en iyi taşınabilir şarj cihazı olmasını sağlar. 10000 mAh düzeyinde taşıması kolay bir ürün arıyorsanız cevabı burada.

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RavPower 22000 mAh Portable Charger

RavPower sektörün daha yeni oyuncularından biridir ancak oldukça başarılıdır. 22000 mAh kapasitede çok az rakibi bulunuyor. Bunu yaparken ölçü anlamında aşırıya kaçmıyor ve taşınabilir olmayı başarıyor. Fiyatı ise yine rekabet edici seviyede. Akıllı telefonların yanında dizüstü bilgisayar gibi daha gelişmiş cihazları da doldurmak isterseniz aradığınız ürün olabilir.

Xiaomi Mi Power Bank Pro

Xiaomi Mi Power Bank Pro'nun en büyük özelliği ince gövdesidir. O kadar incedir ki cebinizde bir telefon gibi taşıyabilir ve bir süre sonra unutabilirsiniz. Bunun yanında 10000 mAh gibi ciddi bir kapasite sunar. Bununla birçok telefonu 3 kez ve bazı telefonları ise 2 kez şarj edebilirsiniz. Tam dolumlu Bank Pro sizi asla yarı yolda bırakmaz. Xiaomi markasının güvencesi de önemlidir.

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