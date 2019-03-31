Artık iyi bir telefona sahip olmak için birkaç bin lira harcamanız gerekmiyor. Gerçekten makul fiyatlara amiral gemisinden hallice uygun fiyatlı akıllı telefonlar satın alabilirsiniz. İşte bunu nasıl yapabileceğiniz. Uygun fiyatlı akıllı telefonlar son yıllarda çok yol kat etti. Motorola, orijinal Moto G'si ile birinci sınıf ekonomik bir model oluşturmanın mümkün olduğunu kanıtladığından bu yana dünya genelinde tüm akıllı telefon üreticileri onunla yarışmak için yeni ürünler çıkarıyor.
En Uygun Fiyatlı Akıllı Telefonlar
Çinli tedarikçilerden Honor ve Xiaomi bu işte başı çekenler arasında. Özellikle Xiaomi rakipsiz modeller çıkarmasıyla biliniyor. Uygun fiyata dev ekranlı, çift kamera destekli ve yüksek performans veren telefonlar satın alabilirsiniz. İşte bu uygun fiyatlı cihazlardan en iyileri:
Xiaomi Mi 9
Her ne kadar bu liste daha uygun fiyatlı telefonları içerse de Xiaomi Mi 9 sunduğu özelliklerle hala "uygun fiyatlı" kabul edilebilir.
Artılar:
- Çok yönlü kamera
- Çarpıcı fiyat / performans değeri
- Fantastik performans
- Mükemmel ekran
Eksiler:
- IP koruması yok
Honor 10 Lite
Honor 10 Lite özellikleriyle harika bir telefon. Honor 10 amiral gemisine benzer özellikleri daha ucuza sunuyor.
Artılar:
- Fiyatına göre çekici tasarım
- İyi pil ömrü
- Kılıfla gelir
- Zengin özellikler
Eksiler:
- Modifiye edilmiş arayüzde ana özellikler yok
- Bolca parmak izi gösterir
- Plastik gövde
Huawei P Smart 2019
2019'un en yeni telefonlarından ve Kirin 710 yonga seti ile geliyor. 3400 mAh batarya ömrü diğer modellerden küçük gelebilir.
Artılar:
- Sağlam kamera performansı
- Özelliklerle dolu yazılım
- Uygun fiyat
Eksiler:
- Zayıf kulaklık girişi konumu
- Parmak izi gösteren plastik gövde
- microUSB eskidi
Honor Play
Fiyat anlamında Honor Play ile yarışabilen yalnızca tek bir cihaz var: Performans tarafında Poco F1'in gerisinde kalsa da tasarımıyla onu geçiyor.
Artılar:
- İyi performans
- Güçlü batarya ömrü
- Çekici ekran
Eksiler:
- Su koruması yok
- GPU boost birkaç oyunda çalışır
- Elden kayması kolay
- Smart Shock özelliği çalışmıyor
Xiaomi Mi A2
Listenin en ucuz ve en iyi performans veren modellerinden biri. Saf Android ile gelmesi kendisini özel yapıyor.
Artılar:
- Saf Android
- Çift kamera
- Fiyatına göre sıkı performans
Eksiler:
- NFC yok
Pocophone F1
İlk çıktığı günden bu yana bugün bile rakipsiz. Hiçbir şirket Pocophone F1'e gerçek bir alternatif hazırlamadı.
Artılar:
- Fiyatına göre mükemmel performans
- Fantastik batarya ömrü
- İyi kameralar
Eksiler:
- MIUI'a alışması zaman alacak
- Kalın çerçeveler
- Plastik gövde
- NFC yok
Merak ettiğiniz diğer her şey için forum sayfamızı ziyaret edin: https://akillitelefon.com/forum