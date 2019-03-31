REKLAMLAR

Artık iyi bir telefona sahip olmak için birkaç bin lira harcamanız gerekmiyor. Gerçekten makul fiyatlara amiral gemisinden hallice uygun fiyatlı akıllı telefonlar satın alabilirsiniz. İşte bunu nasıl yapabileceğiniz. Uygun fiyatlı akıllı telefonlar son yıllarda çok yol kat etti. Motorola, orijinal Moto G'si ile birinci sınıf ekonomik bir model oluşturmanın mümkün olduğunu kanıtladığından bu yana dünya genelinde tüm akıllı telefon üreticileri onunla yarışmak için yeni ürünler çıkarıyor.

REKLAMLAR

En Uygun Fiyatlı Akıllı Telefonlar

Çinli tedarikçilerden Honor ve Xiaomi bu işte başı çekenler arasında. Özellikle Xiaomi rakipsiz modeller çıkarmasıyla biliniyor. Uygun fiyata dev ekranlı, çift kamera destekli ve yüksek performans veren telefonlar satın alabilirsiniz. İşte bu uygun fiyatlı cihazlardan en iyileri:

Xiaomi Mi 9

Her ne kadar bu liste daha uygun fiyatlı telefonları içerse de Xiaomi Mi 9 sunduğu özelliklerle hala "uygun fiyatlı" kabul edilebilir.

Artılar:

Çok yönlü kamera

Çarpıcı fiyat / performans değeri

Fantastik performans

Mükemmel ekran

Eksiler:

IP koruması yok

Honor 10 Lite

Honor 10 Lite özellikleriyle harika bir telefon. Honor 10 amiral gemisine benzer özellikleri daha ucuza sunuyor.

Artılar:

Fiyatına göre çekici tasarım

İyi pil ömrü

Kılıfla gelir

Zengin özellikler

Eksiler:

Modifiye edilmiş arayüzde ana özellikler yok

Bolca parmak izi gösterir

Plastik gövde

Huawei P Smart 2019

2019'un en yeni telefonlarından ve Kirin 710 yonga seti ile geliyor. 3400 mAh batarya ömrü diğer modellerden küçük gelebilir.

Artılar:

Sağlam kamera performansı

Özelliklerle dolu yazılım

Uygun fiyat

Eksiler:

REKLAMLAR

Zayıf kulaklık girişi konumu

Parmak izi gösteren plastik gövde

microUSB eskidi

Honor Play

Fiyat anlamında Honor Play ile yarışabilen yalnızca tek bir cihaz var: Performans tarafında Poco F1'in gerisinde kalsa da tasarımıyla onu geçiyor.

Artılar:

İyi performans

Güçlü batarya ömrü

Çekici ekran

Eksiler:

Su koruması yok

GPU boost birkaç oyunda çalışır

Elden kayması kolay

Smart Shock özelliği çalışmıyor

Xiaomi Mi A2

Listenin en ucuz ve en iyi performans veren modellerinden biri. Saf Android ile gelmesi kendisini özel yapıyor.

Artılar:

Saf Android

Çift kamera

Fiyatına göre sıkı performans

Eksiler:

NFC yok

Pocophone F1

İlk çıktığı günden bu yana bugün bile rakipsiz. Hiçbir şirket Pocophone F1'e gerçek bir alternatif hazırlamadı.

Artılar:

Fiyatına göre mükemmel performans

Fantastik batarya ömrü

İyi kameralar

Eksiler:

MIUI'a alışması zaman alacak

Kalın çerçeveler

Plastik gövde

NFC yok

Merak ettiğiniz diğer her şey için forum sayfamızı ziyaret edin: https://akillitelefon.com/forum