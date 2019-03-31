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Samsung tarafından geliştirilen OneUI arayüzü Galaxy S10'a uzun zamandır beklenen karanlık modu getiriyor. Gece modundan yararlanan uygulamalar pil tasarrufu sağlayabilir ve hatta odaklanmanıza yardımcı olabilir. Peki Samsung Galaxy S10'da Night Mode nasıl açılır?

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Samsung Galaxy S10'da Night Mode Nasıl Açılır?

Night Mode birçok Android telefonun sahip olmadığı inanılmaz derecede kullanışlı bir özelliktir – en azından Android Q bu yılın sonlarında sistem genelinde bir karanlık modunu tanıtana dek durum böyle. Apple’ın iOS 13’ünün bu yıl iPhone’larda da aynı özellik ile gelmesi bekleniyor.

Gece Modu veya Night Mode OneUI arayüzünün bir parçası olduğundan, Android 9.0 Pie kullanan diğer Samsung cihazlar da bu yeni özellikten faydalanabiliyor.

Gece Modu'nu açmak inanılmaz derecede kolaydır ve S10'unuza bakarken gözlerinizi rahatlatır. İşte bunun nasıl yapılacağı:

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Ayarlar uygulamasını açın. Ekran öğesine dokunun. Hemen etkinleştirmek için Gece Moduna geçin. Açıldığında kişiselleştirmek için Gece Modu üzerine dokunun. Gün batımından gün doğumuna kadar açmak için Gece modunu doğrudan seçebilir veya özel bir program oluşturmak için Gece modunu zamanlayabilirsiniz.

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