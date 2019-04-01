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Çift SIM akıllı telefonlar, tek bir telefonda iki SIM kullanmanıza izin verir. Çift SIM telefon kullanan çoğu kişi, iş ve kişisel hayatları için ayrı telefonlar taşımak yerine, iş ve eğlenceyi karıştırmadan tek bir cihazda birleştirirler. Çift hatlı akıllı telefonlar yurt dışı seyahati yapan insanlar için de oldukça önemlidir. İşte en iyileri.

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En İyi Çift Hatlı Akıllı Telefonlar

OnePlus 6T

Kulaklık jakı olmayan ilk OnePlus telefon olsa bile, satın alabileceğiniz en iyi telefonlardan biridir. Ekrandaki parmak izi sensörü, daha iyi bir hoparlör ve daha fazla pil, paranızın karşılığını verir. Geniş ekran, mükemmel çift kameralar ve her zamankinden daha performanslı çipsetle bulabileceğiniz en iyi çift hatlı telefonlardan biri.

Xiaomi Mi 8 Pro

Xiaomi Mi 8 ve Mi 8 SE en sevilen bütçe ve amiral gemisi telefonlarından biri oldu. Xiaomi Mi 8 Pro ise bu oyunu bir adım ileri taşıyor. Arkasında saydam bir kasa ile gelir ve içerideki mekanizmaların neler yaptıklarını daha yakından görebilirsiniz. Güçlü performans, nezih kameralar ve geniş ekran sunar.

Xiaomi Mi Mix 3

Çentikli selfie kamerası fikrini kızaklı ön kamera ile değiştiren Mi Mix 3 bu alanda ilklerden biri. Yani cihazın ekranında dikkatinizi dağıtan hiçbir öge yok. Bu cihazda film izlemek ve oyun oynamak hiç olmadığı kadar eğlencelidir. Tüm bunlar oldukça cömert bir fiyat noktasıyla sunar. En iyi çift hatlı cihazlar arasında başta gelir. Tek eksiği biraz ağır olması olabilir.

Huawei P20 Pro

P20 Pro bu listede olmayı hak eden çarpıcı bir telefon. Elbette, 4K video için stabilizer eksikliği, kulaklık girişi ve kablosuz şarj gibi bazı olumsuz yanları yok değil. Önceliğiniz fotoğrafçılıksa P20 Pro sizi asla hayal kırıklığına uğratmaz. Hatta en iyi akıllı telefon kameralarından birini sunar. Uzun pil ömrünü, iyi kameralar ve çift SIM yuvası ile birleştirmek istiyorsanız kaçırmayın. Su yalıtımı yok ve IPS yerine OLED ekran kullanıyor.

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Honor 10

Çıkış yaptığı ilk günden bu yana merakla kullanılmaya devam eden Honor 10 listemizin son üyesi. Honor 10, şu anda satın alabileceğiniz en iyi orta sınıf telefonlardan biri. Pil ömrü yeterli düzeyde ancak olağandışı değil. Honor 10'un en önemli özellikleri arasında ekran, kamera ve malzeme kalitesi gibi bir telefona iki kattan daha fazla para vermenize sebep olacak detaylar geliyor.

Yazılım her zamankinden daha iyi ve standart olarak mükemmel bir 128 GB depolama alanı ile gelir. Akıcı performans, kulaklık jakı, çift SIM ve çekici tasarım ile beraber bunun neden orta sınıfın kral olduğunu görmek zor değil.

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