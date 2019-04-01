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Huawei, katlanabilir akıllı telefonlara oldukça fazla yatırım yapıyor ve yakın zamanda yapılan bir röportajda, şirketin Tüketici İş Grubu CEO'su Richard Yu, Huawei’in form faktörü için kısa vadeli planlarını açıkladı. Buna göre 2021 yılına kadar Huawei amiral gemilerinin yarısı katlanabilir ekranlı olacak.

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Huawei Amiral Gemilerinin Yarısı Katlanabilir Ekranlı Olacak

Katlanabilir segmenti çok yeni olduğu için, şu anda Huawei’in odağı haziran’da satışa sunulacak olan yeni ilan edilen Mate X’tir. Şirketin de açıkça kabul ettiği gibi bu cihaz oldukça pahalıdır. Ancak katlanabilir cihazlar rekabet etmeye başladığında Huawei fiyatların düşmesini beklemektedir. Aslında, sadece iki yıl içinde, Huawei’in katlanabilir amiral gemileri normal akıllı telefonlardan daha pahalıya mal olmayacak.

Bu kademeli fiyat düşüşü aynı zamanda Huawei'in pazara daha fazla cihaz getirmesiyle sonuçlanacak ve 2021'de akıllı telefon devinin amiral gemisi tekliflerinin yarısı, hem Huawei Mate X'ten hem de Huawei P30 Pro gibi daha küçük ve kompakt cihazlardan oluşacak.

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Açıkçası, katlanabilir cihazlar önümüzdeki yıllarda Huawei için giderek daha önemli hale gelecektir. Ancak şirket, herkesin yeni form faktörüyle ilgilenmeyeceğini ve bazılarının geleneksel akıllı telefonları tercih edeceğini biliyor. Bu, bugün elimizdeki cihazlar gibi normal cihazların bir süre daha ortalarda olacağını ve şu anda tehdit altında olmadıklarını gösteriyor.

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