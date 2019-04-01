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Bugünlerde, neredeyse her akıllı telefon üreticisi, daha kalın bir çenenin varlığına rağmen, çerçevesiz bir cihaz ürettiğini iddia ediyor. Bunun iki ana örneği Huawei P30 ve P30 Pro. Ancak yakın tarihli bir röportajda Huawei, çeneyi neden henüz akıllı telefonlarından çıkarmadığını açıkladı.

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Huawei: "Çene Kısmını Daha İnce Yapabilirdik Ama Yapmadık

Huawei’in Tüketici Ticaret Grubu’nun CEO’su Richard Yu, en son amiral gemisi cihazlarında çene kullanmaya devam etme kararının “tesadüfi dokunuşlar" ile ilgili olduğunu açıkladı.

CEO’ya göre, Huawei “çeneyi küçültebilirdi” ancak bunu yapmamayı seçti. Çünkü kullanıcı her seferinde ekranın altından yukarı kaydırmayı seçtiğinde "istenmeyen dokunuşlar" olacaktı. Bu da tasarım seçimini oldukça elverişsiz hale getirdi. Buna ek olarak, şirket çenenin kalınlığının azaltılmasının telefonlarını “kullanımı daha az rahat"” yapacağına inanıyor. Sonuç olarak şirket ekranın altında her zaman “bir miktar alanın” gerekli olduğuna ve kullanıcıların cihazlarını “daha ​​güvenli kullanabilmelerini” sağladığına inanıyor.

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Bu seçimin doğrudan bir sonucu olarak, dünyanın en büyük ikinci akıllı telefon üreticisi, yan çerçeveleri küçültmenin “daha ​​önemli” olduğuna inanıyor. Huawei bu anlamda, ön kamera için 3D yüz tanıma ve otomatik netleme gibi özellikleri kaldırmak anlamına gelse bile çentikleri küçültmeye odaklanmış görünüyor.

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