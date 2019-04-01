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2007 yılında Nokia telefonlarına ilk girişini yapan ve kısa bir süre sonra popülerlik kazanan klasik Yılan oyunu, artık tüm Google Harita kullanıcılarının kullanımına sunuldu. Diğer bir ifadeyle, bu oyunun çok gelişmiş bir sürümü şimdi Android ve iOS kullanıcıları tarafından doğrudan Google Haritalar'dan oynanabiliyor.

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Nokia'nın Klasik Snake Oyunu Google Haritalar'a Eklendi

Görünüşe göre, Google April Fools’u kutlama geleneğini bazı hizmetlerine getirdiği sürprizdeğişikliklerle yapmaya devam ediyor. Mobil ve masaüstünde kullanıcılarını kapsayan bir güncelleme sayesinde Haritalar uygulamasını açanlar sol ekranda Yılan oyunu ile karşılaşıyorlar. Google yine herkesi şaşırtmayı başarıyor.

Bu oyunda tüm Android ve iOS kullanıcıları, Snake'i telefonlarında oynayabiliyor ve mümkün olduğunca çok sayıda yolcu alarak ve mümkün olan en fazla ikonik yeri ziyaret ederek yüksek puanlar alıyor. Kahire, Londra, San Francisco, Sao Paolo, Sidney ve Tokyo gibi dünyanın her yerinden oynanabilen 1 Nisan oyununun oldukça ilginç karşılandığı söylenebilir.

Snake oynamaya başlamak için Google Haritalar uygulamasını açmanız, sol üst köşedeki menü simgesine dokunmanız, ardından doğrudan uygulama üzerinde oynamaya başlamak için “Play Snake” / "Yılan Oyna" seçeneğini seçmeniz gerekir.

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Hangi şehirde oynamayı seçtiğinize bağlı olarak, sürekli büyüyen treninizle yolcu toplamak zorundasınız ve Big Ben, Büyük Gize Sfenksi ve Eyfel Kulesi gibi dünyanın her yerindeki önemli yerleri ziyaret etmek zorunda kalacaksınız.

Sürpriz yılan oyunu biz bu yazıyı hazılarken Android ve iOS kullanıcıları arasında dünya çapında hızla yayılmaya devam ediyor. Oyun, Google Haritalar uygulamasından yaklaşık bir hafta boyunca erişilebilir olacak. O nedenle bu heyecanı yaşamak için ellerinizi çabuk tutsanız iyi olur.

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