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2019 iPhone'lar yaklaşık beş ay ötede olabilir, ancak etraflarında çok sayıda iddia var. Sıra dışı görünümlü kamera deliklerinden daha büyük pillere ve ters şarja kadar sızıntılar bol miktarda ve bitmek bilmiyor. Yeni bir haberse 2019 iPhone üretiminin Hindistan'ta gerçekleşeceğini gösteriyor. Bu alışılmış Çinli iPhone'lardan daha farklı olacak.

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2019 iPhone Üretimi Hindistan'a Taşınıyor

Çoğu iPhone Foxconn tarafından monte edilir ve genellikle Çin veya Tayvan'daki fabrikalarda üretilir. Bununla birlikte, Çin hükümeti ile ABD arasındaki gerilimler tüm durumu Apple için zorlaştırdı. Dağıtım ağındaki büyük çöküşleri önlemek için, Apple üretim yerlerini çeşitlendirmeye çalışıyor. Hindistan bunun bir parçası olacak.

Sonuç olarak, Foxconn Hindistan'da 2019 modelleri için bir montaj tesisi hazırlamak için yaklaşık 300 milyon dolar yatırım yaptı. Foxconn’un operasyonlarına ve Bloomberg’e yakın kaynaklara göre, Chennai şehri yakınındaki fabrika iPhone'ların seri üretimine neredeyse hazır. İçeriden kaynaklar, tesisin montaj sürecinde ortaya çıkabilecek sorunları gidermek için yakında “iPhone X cihaz yelpazesi” için bir deneme üretimi yapacağını söylüyor. Zira fabrika milyonlarca adet iPhone üretecek.

Chennai tesisi Hindistan'da iPhone üreten ilk fabrika değil, iPhone 6S, SE ve 7 gibi eski modeller orada başka bir üretici tarafından yapılmıştı. Foxconn’un fabrikası, deneme süresi sona erdiğinde 2019 iPhone’ların üretimine kısa süre içerisinde başlayacaktır. Amaç Çin'den doğan boşluğu doldurmak olacak.

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Yeni tesis birçok anlamda Apple için oldukça iyi. Çin merkezli üretime bir alternatif getirmesinin yanı sıra, şirketin yüzde 30 yerel tedarik hedefine ulaşmasına da yardımcı oluyor. Bu, Apple’ın ürünlerinde kullanılan malzemelerin en az %30’unun Hindistan’dan gelmesi gerektiğini belirten Hindistan hükümetinin bir gereği. Aksi halde Apple, Hindistan'ta bir mağaza açamıyor.

Geçtiğimiz yıl, Apple Hindistan'da halihazırda bulunan küçük pazar payının yarısını kaybetti ve ülkede satılan akıllı telefonlar arasında payı %1'e düştü. iPhone'ların yüksek fiyatı çoğu insanın onları satın almasını engellerken, 1 milyardan fazla nüfusu ile Hindistan'da çok sayıda potansiyel Apple müşterisi var. Bununla birlikte, lüks amiral gemisi mağazaları olmadan şirket rekabet etmekte zorlanıyor. Şimdiye kadar, 2019'da Apple'ın Hindistan'da yalnızca 150.000 akıllı telefon sattığı söyleniyor, geçen yılın aynı dönemine göre %50 daha az. Yeni tesis işleri tersine çevirecek mi yıl sonunda öğreneceğiz.

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