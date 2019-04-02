REKLAMLAR

Bugünlerde 3.5 mm kulaklık bağlantılı üst düzey Android akıllı telefonlar bulmak kolay değil. Android cephesinde üreticiler Apple'ın yolundan giderek 3.5 mm kulaklık bağlantısını kaldırmaya başladı. Elinde zaten iyi bir kulaklığı olan kullanıcılar da haklı olarak bir Bluetooth kulaklığa para harcamak ya da Type-C'den 3.5 mm bağlantısına dönüştürücü adaptörlerle uğraşmak istemiyor.

REKLAMLAR

3.5 mm kulaklık jack'ı sizin için önem teşkil ediyorsa ve iyi bir Android telefon arıyorsanız bu cihazları değerlendirmenizde fayda var.

3.5 mm Kulaklık Bağlantılı En İyi Akıllı Telefonlar

Çok Özellikli: Samsung Galaxy S10

Samsung, Android dünyasının yıllardır en iddialı akıllı telefon serilerinden birisi olan S serisinin güncel modeli S10'da neyse ki kulaklık bağlantısını ihmal etmedi. Galaxy S10 bir akıllı telefondan beklenen her şeye sahip: Harika bir ekran, yüksek donanımsal özellikler, tatmin edici kamera performansı ve özelleştirilebilir yazılım.

Harika Ses Kalitesi: LG G8

LG'nin güncel akıllı telefon modellerinden G8 hem hoparlörü hem de kulaklık bağlantısıyla üst düzey bir ses kalitesi vaat ediyor. Tıpkı bir önceki modelde olduğu gibi G8 de başarılı bir DAC ünitesi barındırıyor. Ürün özellikle kulaklık bağlantısı üzerinden yüksek ses kalitesi sunuyor.

Performans / Fiyat : Nokia 7.1

Nokia bir süredir çok iyi akıllı telefon modelleri geliştiriyor ve bunları nispeten uygun fiyat etiketleriyle müşterilerine sunuyor. Nokia 7.1 orta seviye özelliklerde olsa da birçok kullanıcının beklentilerini karşılayacak bir çözüm. Android One programında olduğu için Android güncellemelerini de hızlı şekilde alıyor.

REKLAMLAR

Uygun Fiyatlı: Moto G7

Moto G7 benzer fiyat etiketleriyle satışta olan akıllı telefonlar arasında ön plana çıkmayı başarıyor. 3.5 mm kulaklık bağlantısı bulunan cihaz kullanıcılarına akıcı ve sorunsuz bir kullanım deneyimi vaat ediyor.

Fiziksel Klavye İsteyenlere: BlackBerry KEY2

Kullanıcılar BlackBerry KEY2 akıllı telefonu güvenlik ve fiziksel klavye için alıyor olsa da akıllı telefonda 3.5 mm kulaklık bağlantısı da bulunuyor. Üretkenlik odaklı bu cihazda kullanıcılar Type-C adaptörü ya da Bluetooth kulaklıklarla boğuşmak zorunda kalmıyor.

Soru, yorum ve değerlendirmeleriniz için forum sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.