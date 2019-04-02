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Android'li akıllı telefonlardaki Google Chrome'da gezinti jestlerini etkinleştirmek daha konforlu bir deneyim sağlayabilir. Google Chrome, Android dünyasında en popüler web tarayıcısı konumunda olsa da iOS cephesinde Safari gerçeği var.

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iOS kullanıcıları genellikle Safari'yi tercih ediyor, bu tarayıcı işletim sisteminin varsayılan web tarayıcısı ve daha dokunma dostu bir çözüm. Rakiplere kıyasla birçok eksiği olsa da sadeliğiyle ön plana çıkıyor. Safari'nin önemli bir artısı da var: Navigasyon jestleri. Bu gezinti jestlerini Android'deki Chrome'da da etkinleştirebilirsiniz.

Daha önce Safari kullanmamış olanlar için tarayıcıda sola ve sağa doğru kaydırma hareketi yaparak web geçmişine göre bir önceki ve bir sonraki sayfaya hızlı şekilde geçebiliyorsunuz. Bu özelliğe alışınca web gezintisi hayli pratikleşiyor. Android uyumlu Chrome'daki jestler Android Pie işletim sistemindeki navigasyon jestleri gibi çalışıyor. Entegrasyon iOS cihazlardaki kadar başarılı değil.

Android: Chrome'da Gezinti Jestlerini Etkinleştirmek

Google, gezinti jestlerini Android uyumlu Chrome'da test ediyor. Bu özellik Chrome flags bölümünde saklanıyor. Neyse ki Chrome'un tüm kanallarında (Stable, Beta, Dev ve Canary) aktive edilebiliyor. Google'ın üzerinde çalıştığı ve geliştirmeye devam ettiği ayarlara Chrome flags bölümünden erişilebilmekte.

Android uyumlu Google Chrome'da navigasyon jestlerini açmak için uygulamayı açın ve adres çubuğuna chrome://flags/ yazın.

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Açılan sayfadaki arama kutucuğuna history navigation yazın, sonuçlarda

History navigation with gesture (#enable-gesture-navigation)'u göreceksiniz. Bu ayarı Enabled durumuna getirin.

Değişikliklerin etkinleştirilmesi için tarayıcının kapatılıp açılması gerekiyor, bunu RELAUNCH NOW butonuna dokunarak sağlayabilirsiniz.

Artık Google Chrome arayüzünde sayfa üzerinde sola ve sağa doğru kaydırma hareketi yaparak bir önceki ve bir sonraki web sayfasını hızlı şekilde açabileceksiniz.

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