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Apple'ın piyasaya yeni iPhone sürme stratejisi, birkaç yıl öncesine kadar oldukça tahmin edilebilirdi. Ta ki şirket ilk çentikli modelini duyuruncaya ve iki yerine üç telefon çıkarıncaya kadar bu değişti. 2017'nin iPhone X'ini 2018'de iki OLED ekranlı ve tek bir LCD ekranlı model izledi. Ancak Apple'ın tüm telefonlarını OLED ekrana geçirmeyi düşündüğü tekrar tekrar bildirildi.

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Apple 2020 iPhone ekranları için büyük değişikliklerle geliyor

Ancak içeriden gelen çoğu güvenilir sızıntı ve deneyimli analiste göre bu iddialı planın 2020'den önce meyve vermesi pek mümkün görünmüyor.

2019 iPhone'larda değişiklik yok, büyük dönüşüm 2020'de olacak

Apple'a telefon parça tedariği sağlayan Tayvanlı üreticilerden gelen bilgilere göre 2019 iPhone'larda herhangi bir değişiklik olmayacak 6.1 inç LCD ekranlı iPhone XR'nin ve XS ile XS Max'in devam modellerini göreceğiz. Geriye kalan iki model de yine 5.8 ve 6.5 inç ekranlara sahip olacak. Şu anda emin olmadığımız şeyse Apple'ın 2020'de izleyeceği yol olacak. Sızıntılar şirketin 2020'de 5.42, 6.06 ve 6.67 inç ekranlı üç OLED iPhone çıkaracağına işaret ediyor. Yani iPhone XS çok daha küçük olacak, XR esasen aynı kalacak (LCD teknolojisi geride bırakırken) ve XS Max ayrıca tablet bölgesine doğru yol alacak.

Böyle bir şey anlamlı mı? Çentikler veya çerçeveler hakkında daha fazla şey öğrenmeden bir şey söylemek zor. Bize sorarsanız, 2020 kesinlikle tam ekran iPhone'ların (çentiksiz) yılı olacak. Bu nedenle bu garip ekran ölçüleri ile karşılaşıyor olabiliriz. Bu aynı zamanda Apple'ın neden iPhone XS'nin ekranını daha da küçülttüğünü açıklıyor. Bu telefon yeni iPhone 5 / SE olacak.

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Samsung'un genel refahının Apple'lara bağlı olması büyük bir sır değil. Samsung 2020 iPhone'ların OLED panellerinin üretimini gerçekleştirebilir. LG Display ve BOE Technology rakipler arasında ancak en iyi OLED ekranları Samsung'un ürettiği biliniyor. Apple'ın 2019'da 180 ila 190 milyon iPhone satması bekleniyor. Büyük bir rakam gibi gelebilir ancak 2018'deki 209 milyon birime göre düşüş olacak. Bu 2017'de 215 milyon birim olmuştu.

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