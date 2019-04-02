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Petrolün yükselen fiyatı sadece benzin istasyonunda cüzdanınızın kalınlığına zarar vermekle kalmadı aynı zamanda Apple'ın dünyanın en karlı şirketi olmasını engelledi. Gelir ve marjlar bakımından dünyanın en iyi telefon üreticisi olan Apple'ın Arabistan kumlarından petrol devi Saudi Aramco tarafından önü kesilmiş durumda.

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Apple Bir Daha Dünyanın En Karlı Şirket Olmayabilir

Saudi Aramco geçtiğimiz yıl yükselen petrol fiyatından dolayı 111 milyar dolarlık net gelir elde etti. Ancak bunun sebebi Suudi Arabistan hükümetinin petrol devini ilk defa kamuya açık borsada listelemek istemesi. Aramco, uzun zamandır Amerikalılar tarafından yönetiliyordu, ancak Suudi Arabistan, ABD’nin Yom Kippur Savaşı’nda İsrail’e verdiği desteğin ardından millileştirilmişti ve o zamandan beri gizlilik içinde yönetilmişti.

Suudiler, Aramco’nun 2018’e ilişkin mali sonuçlarını ilk kez bu pazartesi yayınladılar. Sonuçlar şirket henüz halka arza açılmadan önce geldi. 111 milyar dolar net kar, petrol fiyatlarının düştüğü 2017 döneminde elde edilen 76 milyar dolar ile karşılaştırıldığında etkileyici bir artış olarak kabul görüyor. Apple ise 2018’de 60 milyar dolardan biraz daha yüksek bir kar elde etti. Yani Apple'ın tekrar dünyanın en karlı şirketi olması artık mümkün görünmüyor.

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100+ milyar dolarlık rakam Apple, Google ve Exxon Mobil'in geçen yılki kârının toplamından bile daha fazla; Suudi yönetimi Aramco'nun üzerindeki bu gizliliği kaldırmasıydı bu asla bilinmeyecekti. Aramco "eski ekonomi" çıkarma işinde; üzerine sürekli katma eğer eklemeniz gereken kararsız tüketici elektroniği ve yazılım geliştirme telaşı içinde değil. Ancak yine de sıralama sıralamadır. Buna rağmen Apple hala halka açık şirketler arasında en karlısı ve bu hiçbir petrol şirketinin ele geçiremeyeceği bir unvan.

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