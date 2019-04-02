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Samsung Galaxy S10'un kamera deliğine pil göstergesi ekleyerek akıllı telefonunuza bambaşka bir görünüm katabileceğinizi biliyor muydunuz? Geçtiğimiz günlerde Samsung'un yeni üst düzey akıllı telefonu Galaxy S10 için kamera deliğiyle uyumlu olacak şekilde ilginç duvar kağıtları internet ortamında dolaşmaya başlamıştı. Şimdi de bu deliğin çevresine pil seviyesi göstergesi dahil eden başarılı bir uygulama yayınlandı.

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İlgili uygulama işlevini çok güzel anlatan bir ada sahip: Energy Ring. Araç Samsung'un güncel Galaxy S10e, S10 ve S10+ akıllı telefonlarında kamera deliğini çevreleyen eşsiz, renkli bir gösterge sunuyor. Kullanıcılar bu göstergenin renk, genişlik, animasyon gibi detaylarını diledikleri gibi özelleştirebiliyor. Uygulamanın pil tüketimi konusunda hayli optimize edildiği belirtiliyor.

Galaxy S10'un Kamera Deliğine Pil Göstergesi Eklemek

IJP tarafından geliştirilen Energy Ring uygulamasını Google Play Store'da arama yaparak ya da buraya dokunarak Samsung Galaxy S10 serisi akıllı telefonunuza yükleyebilirsiniz. Energy Ring ücretsiz bir araç.

Kurulumunun ardından uygulamayı çalıştırdığınızda bir dizi tanıtım ekranı ve yapılandırma süreci karşınıza çıkacak. Uygulamanın görevini yerine getirebilmesi için talep ettiği erişim izinlerini sağlamalısınız. Gerekli izinleri verdiğinizde pil seviyesi göstergesinin kamera deliği çevresinde belirdiğini göreceksiniz.

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Pil göstergesinin genişliğini düzenlemek isterseniz Energy Ring'deki Ring Thickness seçeneğine erişmeniz yeterli olacaktır. Oyunlar ve video izleme esnasında bu göstergeyi kapatarak dikkatinizin dağılmasını önlemek için Auto hide on fullscreen apps seçeneğini etkinleştirebilirsiniz. Varsayılan Linear çok iyi olsa da animasyonu değiştirme imkanınız var. Çubuğun rengini değiştirmek için Color Configuration sekmesini kullanabiliyorsunuz.

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