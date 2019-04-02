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Nokia, 2017 boyunca geleneksel 16:9 en boy oranına sadık kaldı. Daha sonra, 2018'de şirket hem 18:9 ekranları hem de çentikli panelleri kucaklamaya başladı. Bugünse Nokia X71’in Asya’da tanıtılmasıyla birlikte, Finlandiyalı markanın bir sonraki akıllı telefon trendine geçiş yaptığını görüyoruz: Delikli ekranlı ve üç kameralı telefonlar.

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Nokia X71: Üç Kameralı ve Delikli Ekranlı Telefon

Nokia X71'in ZEISS markalı kameraları

Nokia X71'in ön kısmında hem ince çerçeveler hem de oldukça küçük bir çene bulunuyor. Bu tasarım sol üst köşedeki küçük bir kamera deliği (16 megapiksellik bir selfie fotoğraf makinesine ev sahipliği yapan) ile destekleniyor ve çerçevenin kenarı boyunca ahize ile birleşerek herhangi bir çentikleme ihtiyacını ortadan kaldırıyor

Nokia X71'in ters çevrilmesi ile uzun dikey kamera kurulumunun etrafında şekillenen çok tanıdık bir arka tasarım ortaya çıkıyor. Bu cihaz, amiral gemisi Nokia 9 PureView gibi beş ayrı kameraya sahip değil. Ancak Nokia’nın cihazlarında sıklıkla görülen çift kamera kurulumuna razı da değil. Aslında, çok yönlü yeni bir ZEISS marka üçlü kamera düzenini görüyoruz.

Nokia X71 birincil sensörü olarak f / 1.8 diyafram açıklığına sahip yeni bir 48 megapiksel kamera kullanıyor.. Bu daha sonra 120 derece geniş açılı lens ile birleştirilmiş ayrı bir 8 megapiksel sensör ile eşleştiriliyor. Ek bir avantaj olarak, akıllı telefon ayrıca bokeh görüntülerine yardımcı olan 5 megapiksel çözünürlüklü bir derinlik sensörüne de sahip.

Akıllı telefonun arka tarafında kullanıcılar bir LED flaş ve doğrudan kameraların altına yerleştirilen geleneksel bir parmak izi tarayıcı buluyorlar. Cihazın merkezine doğru görüen olan şey Nokia logosu oluyor.

Yaşlanan bir işlemci çok geniş depolama alanıyla eşleştirildi

Nokia X71’i açacak ve dahili parçalarına bakacak olursak, belki de en belirgin dahili bileşen taşıdığı Snapdragon 660 olacaktır. Bu yonga seti daha önce geçen yılki Nokia 7 Plus için de kullanılmıştı ve nispeten iyi bir performans sunuyor. Ancak bu noktada biraz eskidi denebilir. Snapdragon 660 ilk kez 2017 yılının Mayıs ayında tanıtıldı. Bu nedenle daha yeni bir çip memnuniyetle karşılanırdı.

Her durumda, Nokia’nın en yeni cihazı aynı zamanda etkileyici bir 6 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı ile geliyor. Eğer bu yeterli değilse, cihaz ayrıca verilen microSD kart yuvasıyla da genişletebiliyor.

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Nokia X71'deki diğer özellikler arasında Android 9 Pie, 18W hızlı şarjı destekleyen 3.500 mAh bir batarya, bir USB-C bağlantı noktası, bir 3,5 mm kulaklık girişi ve açma / kapatma tuşuna yerleştirilen benzersiz bir LED bildirim ışığı bulunuyor.

Nokia X71 fiyatı, çıkış tarihi, erişilebilirliği

Nokia X71, 30 Nisan'da Tayvan da dahil olmak üzere bir avuç Asya ülkesinde piyasaya sürülecek. Fiyatlandırma ile ilgili olarak, yeni akıllı telefon piyasada 11.900 TWD'den satılacak. Bu da mevcut döviz kuruyla yaklaşık 385 dolara eşit. Türkiye'ye gelip gelmeyeceği henüz bilinmiyor ancak bir ihtimalle gelebilir.

HMD Global – son Nokia akıllı telefonlarının arkasındaki şirket – henüz Nokia X71’i uluslararası piyasaya sürmek için herhangi bir planı olduğunu açıklayamadı. Ancak yüksek satışlara ulaşırsa cihaz muhtemelen farklı bir isim altında pazarlanacaktır.

Genel olarak, cihaz yaklaşmakta olan Nokia 6.2'ye oldukça benziyor. Bununla birlikte, ikincisinin Nokia X71'de bulunan ilave derinlik sensörünü sunması beklenmiyor. Nokia 6.2'nin biraz daha küçük bir 6.2 inç ekrana ve Qualcomm’un Snapdragon 632 modeline sahip olacağı düşünülüyor.

Bu farklılıklar, Nokia X71'in uluslararası olarak Nokia 6.2 / Nokia 6.2 Plus'ın bir çeşidi veya Nokia 8 serisinin bir parçası olacağını gösteriyor; belki de Nokia 8.1 Plus'ın. Bu noktada her şey spekülatif.

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