REKLAMLAR

Akıllı telefonunuza WhatsApp'tan atılan konumun sahte olup olmadığını anlamak mümkün mü? Bunu anlamanın kesin bir yöntemi olmasa da bazı durumlarda arkadaşınızın / yakınınızın sizinle paylaştığı konumda olmadığını çözmeniz olası.

REKLAMLAR

Geçtiğimiz günlerde Android ve iOS işletim sistemli akıllı telefonlarda WhatsApp'tan nasıl sahte konum gönderebileceğinizi ele almıştık. Şimdi ise bu popüler anlık mesajlaşma uygulamasında size gelen bir konumun sahte olup olmadığını anlama yöntemini paylaşacağız.

WhatsApp'tan Atılan Konumun Sahte Olup Olmadığını Anlamak

Bu yöntemi birçok kullanıcının bilmediğini tahmin ediyoruz. Eğer bir arkadaşınız WhatsApp lokasyon seçeneği ile sahte konum paylaşıyorsa size gelen mesajdaki haritada kırmızı bir pin ve metinle yazılı şekilde adres bilgisi gelecektir.

Fakat gelen konumda yalnızca haritada kırmızı renkli bir pin varsa ve adres yazılı şekilde yer almıyorsa ilgili kişi muhtemelen o adrestedir.

REKLAMLAR

Özellikle Android işletim sistemli akıllı telefonlar için çeşitli sahte konum uygulamaları var ve sizinle konum paylaşan kişi bu uygulamalardan birisini (Mock Locations gibi) kullanıyorsa konumun sahte olup olmadığını bu şekilde anlamak pek mümkün değil.

Soru, yorum ve değerlendirmeleriniz için forum sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.