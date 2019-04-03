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Android'li akıllı telefon ya da tabletinizde film izlemeyi seviyorsanız yabancı filmler için pratik şekilde altyazı bulabilmek elinizi rahatlatabilir. Bu işlem için yararlanabileceğiniz çeşitli alternatifler mevcut. Biz beğendiğimiz iki uygulamaya değinmek istiyoruz.

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Android: Filmler İçin Otomatik Altyazı Bulma

İlk olarak GMT Subtitles uygulamasına bakalım. Google Play uygulama mağazasından ücretsiz indirilebilen ve Android 4.0 ile daha güncel işletim sistemli cihazlarla uyumlu olan araç şaşırtıcı şekilde hiç reklam içermiyor.

Öncelikle akıllı telefonunuza GMT Subtitles uygulamasını indirin. Kurulumun ardından uygulamayı çalıştırın.

Araç cihazınızda yer alan videolar için otomatik tarama gerçekleştirecek ve tüm videolarınızı listeleyecektir.

Bir filmin altyazısını bulmak için ilgili filmin üzerine dokunun. GMT Subtitles altyazıyı otomatik olarak bulacak ve size sunacaktır. Filmi favori video oynatıcınız ile izleyebilirsiniz.

Video oynatıcı demişken Android platformunun en başarılı video oynatıcı uygulamalarından birisi olan MX Player'da otomatik altyazı bulma özelliği mevcut.

Öncelikle akıllı telefonunuzda yüklü değilse MX Player'ı Google Play Store'dan indirin.

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Uygulamayı çalıştırın. Arayüzde cihazınızın depolama birimindeki videolar belirecektir.

İzlemek istediğiniz filmin üzerine dokunun. MX Player arayüzünde sağ üstteki üç noktalı simgeye sahip olan butonu kullanın ve açılan menüdeki Subtitle'a dokunun.

Online Subtitles ile devam edin.

Search seçeneğine dokunun. MX Player altyazı için tarama yapacak ve altyazıyı gösterecektir.

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