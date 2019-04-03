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Çocuğunuzun eğlenmesi ve kişisel gelişimi için akıllı telefon veya tableti eline tutuşturup YouTube'dan içerikler açıyor olabilirsiniz ancak YouTube çocuklar için çok güvenli bir platform değil. Android ve iOS'li cihazlarda çocuklar için daha güvenli içerikler barındıran YouTube alternatifleri dosyasını bu nedenle hazırlama gereği hissettik.

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Android ve iOS: Çocuklar İçin En İyi YouTube Alternatifleri

Jellies

Çocuğunuzun çizgi film izleyerek zamanını boşa harcadığını düşünüyorsanız Jellies ile bir şeyler öğrenmesini sağlayabilirsiniz. Uygulama iOS'li cihazlara yüklenebiliyor. Android versiyonu Google Play mağazasında yok fakat Amazon App Store'da mevcut.

Jellies'in arkasındaki ekip, çocuğunuzu zararlı şeylerden korumak için insan moderatörlerine sahip. Dilerseniz çocuğunuzun yalnızca sizin seçtiğiniz içerikleri görebilmesi için oynatma listeleri oluşturabiliyorsunuz.

Jellies 30 günlük deneme süresinin ardından aylık 4.99 USD abonelik ücreti talep ediyor.

İndir: iOS

Nick Jr.

Popüler Nick Jr. çocuk eğlence kanalı Paw Patrol gibi çizgi filmleri güvenle izlemek isteyen çocuklar için kendi uygulamasına (Nick Jr. da deniyor) sahip. Uygulama hem iOS hem de Android cihazlar için tamamen ücretsiz.

Uygulama yalnızca videolardan oluşmuyor. Çocuğunuzun eğlenebileceği oyun ve müzikler de var. İçeriğin tamamı Nick Jr.'ın gösterileri üzerine kurulu, o nedenle burada çocuklar için zararlı hiçbir şey yok.

İndir: Android | iOS

kiddZtube

Alışılmadık bir isme sahip olan kiddZtube, küçük çocukların video içeriklerinin keyfini çıkarmasını güvenli kılmak isteyen başka bir uygulama. Daha çok okul öncesi çocuklara yönelik içerikler barındırıyor.

Videoların tümü YouTube'dan seçilmiş. Uygulamanın arkasındaki ekip, içerikleri izleyen ve çocuklar için güvenli olduklarından emin olan öğretmenlerden oluşuyor. Seçilen videolarda kısa testler, çeşitli yönergeler ve ekstra öğretiler bulunuyor.

14 gün boyunca ücretsiz kullanılabilen kiddZtube sonrasında her ay 3.99 USD talep ediyor.

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İndir: Android | iOS

Kidoodle.TV

Çocuklar için bir diğer YouTube alternatifi de abonelik sistemiyle çalışan Kidoodle.TV. İçeriklerin sizler gibi ebeveynler tarafından kontrol edildiği belirtiliyor.

Uygulamayı açtığınızda, görmek istediğiniz videoların yaş aralığını sıfırdan 12 yaşa kadar seçebiliyorsunuz. Bir hesaba ihtiyacınız yok ancak kaydolmak ebeveyn denetimlerine erişmenizi sağlıyor. Kullanımı izleyebilir, belirli videoları devre dışı bırakabilir ve kullanım sınırları belirleyebilirsiniz.

Kidoodle.TV ücretsiz kullanılabiliyor, reklamları kaldırmak için Premium üyelik edinmek gerekiyor. Premium hesapta bazı ek videolar etkinleştirilebiliyor ve aile videolarınızı depolamak için 100 GB depolama alanı sağlanıyor. Üyelik bedeli aylık 4.99 USD.

İndir: Android | iOS

YouTube Kids

En iyi YouTube alternatiflerinden birisi de yine YouTube çözümü olan YouTube Kids. Çocuğunuzu YouTube'dan uzakta tutamıyorsanız en azından görebileceği içerikleri sınırlama yoluna gidebilirsiniz. Android ve iOS uyumlu YouTube Kids ücretsiz kullanılabiliyor.

İçeriklerin insan moderatörler ve özel algoritmalarla seçilmiş olduğu tahmin ediliyor. Ancak son dönemlerde YouTube Kids'teki bazı videolara uygunsuz içeriklerden kesitler dahil edildiği şeklinde haberler gündeme gelmişti, o nedenle tedbirli olmanızda fayda var.

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