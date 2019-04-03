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Poco Launcher'a yayınlanan son güncelleme ile birlikte Koyu Mod / Dark Mode özelliği kazandırılmış durumda. Araç uygulama tepsisinde arka planın transparanlık değerinin ayarlanmasına da müsaade ediyor, burada arak planı tamamen siyah yapabiliyorsunuz.

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Poco Launcher'da koyu mod Settings menüsünde More seçeneğine dokunulduktan sonra erişilebilen Backgrounds'tan açılabiliyor.

Güncellenen Poco Launcher'a Koyu Mod Özelliği Eklendi

Xiaomi Pocophone F1 akıllı telefon OLED ekrana sahip değil, o nedenle Pocophone F1 kullanıcıları cihazda koyu modu etkinleştirseler dahi pil ömrü kazanımı elde edemiyor. Fakat koyu modun özellikle gece kullanımında gözler için daha konforlu olduğu açık.

Poco Launcher yalnızca Xiaomi Pocophone F1 akıllı telefonla sınırlı bir arayüz değil, Google Play uygulama mağazasından diğer marka ve model Android akıllı telefonlara da yüklenebiliyor. Eğer MIUI 10 arayüzünü çalıştıran bir Xiaomi akıllı telefonunuz varsa sistem düzeyinde koyu mod ile güzel bir ikili olabilir.

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Launcher'ın yeni versiyonunda başka yenilikler de yok değil. App Vault'a özel uygulamalar dahil edilebiliyor. Çift dokunmayla kilitleme destekleniyor. Simgelerin daha net şekilde görülebilmesi sağlanmış durumda.

Üreticiler akıllı telefonlarında yer verdiği launcher'ların genellikle kendi cihazları dışında kullanılmasını istemiyor ve Google Play'de yayınlamıyor. Xiaomi'nin performans / fiyat oranı ile dikkat çeken Pocophone F1 akıllı telefonuyla gün yüzüne çıkan Poco Launcher çözümü ise Android 5.0 Lollipop ve daha güncel Android versiyonlarını çalıştıran akıllı telefonlara ücretsiz kurulabiliyor.

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