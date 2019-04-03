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Karşılaştırmalara dayanarak bakarsak 2018 iPad Pro, 2018 MacBook Pro'dan daha hızlı görünüyor. Ama bu sadece rakamlardan ibarettir. iPad Pro ile ilgili sorun performans değil macOS benzeri profesyonel uygulamaların eksikliğidir. Yine de çözümsüz değilsiniz. Elbette iPad'de Final Cut Pro X'i bulamayacaksınız ama yaklaşabilirsiniz. Aslında düzinelerce profesyonel iOS uygulaması var; üst düzey fotoğrafçılık, sanat, grafik tasarım, hat sanatı, yazı ve video düzenleme projeleri konusunda işte en iyi profesyonel uygulamalar.

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iPad Pro ile Kullanılabilen En Profesyonel Uygulamalar

Procreate

Procreate, Apple Pencil’ın en iyi arkadaşıdır. Yaratıcı olsanız da olmasanız da, her iPad Pro kullanıcısının yüklemesi gereken 10 dolarlık bir uygulama. Uygulamayı kurun ve Apple Pencil ile şablonlar hazırlayın. Sadece bazı desenler oluşturmak ve şablonları düzenlemek yaratıcılığınızı anında artıracaktır. Photoshop gibi, kendi fırçanızı bile oluşturabilirsiniz. Birden fazla katmana, karışım modlarına, maskelere ve tam PSD desteğine sahiptir.

Affinity Designer

Affinity Designer, iPad için Adobe Illustrator uygulamasıdır. App size iPad'de masaüstü sınıfı bir vektör tasarım ortamı sunar. Bir grafik tasarım yazılımından ihtiyacınız olan her şey burada mevcuttur. Tasarımı tamamladığınızda PDF, PSD, EPS, SVG, JPEG veya PNG olarak dışa aktarabilirsiniz.

Affinity Photo

Affinity Photo, iPad için profesyonel bir fotoğraf düzenleme aracıdır. Photoshop'un gelmesini beklerken, kullanmanız gereken şey budur. Bu alandaki beceriniz ne olursa olsun, Affinity Photo iş akışınıza tam olarak uyum sağlar. Fotoğrafları hızla rötuşlamak, renk düzeltmesi yapmak veya birden çok katman kullanarak karmaşık düzenlemelere başlamak için bire birdir.

LumaFusion

LumaFusion, iPad'deki en iyi video düzenleme uygulamasıdır. iPad'inize profesyonel düzeyde, çok parçalı bir video düzenleme stüdyosu ekler. Güçlü yeni iPad Pro'daki altı çekirdekli işlemciyi kullanarak, 4K çekimlerin herhangi bir gecikme olmadan üstesinden gelmenizi sağlar.

Ferrite Recording Studio

Ferrite, çok parçalı ses kaydı ve düzenleme özelliklerini iPad'e getirir. Uygulamayı röportajları kaydetmek ve hatta podcast'leri düzenlemek için kullanabilirsiniz. Ferrite oldukça basit çalışır; kayda başlamak için sadece mikrofon düğmesine dokunun.

Microsoft Office Suite

Tüm dünyada milyonlarca kullanıcı için Office dosyası verimlilik anlamına gelir. Bir Word belgesi veya Excel tablosu kullanarak iş arkadaşlarınızla birlikte çalışmanız gerekiyorsa, hepsini iPad Pro'nuzdan yapabilirsiniz. Uygulama ücretlidir ve aynı zamanda en iyisidir.

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Pixelmator

Affinity Photo'taki özelliklerden biraz bunalmışsanız Pixelmator'ı deneyin. Pixelmator, kullanımı kolay, tam özellikli bir resim düzenleyicidir. Gelişmiş fotoğraf düzenleme, resim ve grafik tasarım özelliklerine sahiptir. Bunları çok iyi bir arayüzle bir araya getirir.

BeatMaker 3

BeatMaker, özellikle iPad için tasarlanmış bir ses ve MIDI iş istasyonudur. Geleneksel masaüstü müzik yapım yazılımının gücünü iPad Pro'nun yeni sürümüne getiriyor. Kalbinizdeki içeriği kaydedebileceğiniz, düzenleyebileceğiniz, birleştirebileceğiniz ve yeniden örnekleyebileceğiniz 128 adet pedden oluşan 128 bankaya erişebilirsiniz.

Scrivener

Scrivener, profesyonellerin kitaplarını yazmak için kullandığı şeydir. Araştırmalar, notlar yazma ve düzenleme ile ilgilenenler için hepsi bir arada bir uygulama. Uygulamada Final Draft veya Word belgelerini açabilir ve yazmaya başlayabilirsiniz. Çizim noktalarını, karakterleri ve daha fazlasını takip etmek için yerleşik araçları kullanın.

PDF Expert

İş dünyasında, bilgi alışverişinde PDF'ler tercih edilir. Hareket halindeyken elinin altında bir PDF okuyucu isteyenler PDF Expert en iyi ve en verimli iPad Pro uygulamasıdır. PDF Expert, PDF kullanımındaki en büyük baş ağrılarından bazılarını basitleştirir. Bir PDF'i hızlı bir şekilde açabilir, düzenleyebilir (düzenlenebilir şekilde tasarlanmamış olsa bile), metin ekleyebilir ve kaldırabilir, imzalayabilir ve birkaç saniye içinde geri gönderebilirsiniz. Bu, iOS'teki PDF'leri tek bir uygulamadan yönetmenizi sağlar.

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