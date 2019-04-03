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Birçoğumuz için, iPhone'umuz dijital yaşamın merkezidir ve resimler, kısa mesajlar ve daha fazlası gibi önemli bilgiler içerir. Birisi üzerinde bir şaka oynamak istiyorsanız, bu kolay bir hedef yapar. Bir iPhone'u olan arkadaşlarınızla oynamak için yedi histerik (ve zararsız) şakaya dikkat çekiyoruz.

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iPhone Sahibi Arkadaşınıza Yapabileceğiniz Şakalar

Siri Takma İsim Şakası

Siri ile konuşurken, ses asistanı size isminizle seslenir. Yapabileceğiniz şey ise Siri'nin size nasıl seslendirdiğini değiştirebilirsiniz. Arkadaşınızın telefonuna tam olarak yapacağınız şey de bu olacak. Siri'yi etkinleştirmek için Ana Ekran düğmesini veya iPhone X'in sağ tarafındaki Yan düğmesine basılı tutun. Ardından “Siri, bana … takma ismini ver” diyebilirsiniz. Siri ardından kurbanınızı bu takma isimle seslenmeye başlayacak. Sonuçları hayal edebilirsiniz.

iPhone'da Garip Alarm Şakası

Bu, kilitli bir iPhone ile yapabileceğiniz bir başka Siri şakasıdır ve oldukça eğlencelidir. Siri'yi etkinleştirin ve “Saat 3:30'a bir alarm kur” deyin. Siri, hedefinizi çok erken uyandırmak için bir alarm kurar. Eğer bunu çok acımasız buluyorsanız tekrar gözden geçirin.

Noktalar ve Daha Fazla Noktalar

iMessage kullanarak binlerce kilometre uzaktaki arkadaşlarınızla bile eğlenebilirsiniz. iPhone kullanıcıları Apple’ın servisini kullanarak sohbet ettiklerinde, alıcıya bir mesaj yazarken sohbet balonunun içinde üç küçük nokta belirir. Diğer tarafa şu anda cevap yazdığınızı gösterir.

Fakat şaka yapmak istiyorsanız bunu avantaja çevirebilirsin. Sadece üstteki GIF'i indirin ve bir konuşmanın ortasında albümünüzden normal bir fotoğraf gönderir gibi arkadaşınıza gönderin. Cevabınız için sabırla bekliyor olacaklar.

iPhone Otomatik Düzeltme Şakası

Otomatik düzeltme, yazım hatalarını en aza indirmeye yardımcı olmak için harika bir yoldur. Kurbanınızın iPhone'una tam erişime ihtiyacınız olacak; nasıl alacağınız size kalmış.

Ayarlar> Genel> Klavye> Metin Değiştirme'ye gidin. Artı'ya dokunun ve Kısayol için sıkça yazdığı bir kelimeyi girin. İfade için değiştirilmesini istediğiniz kelimeyi yazın.

Bu şaka ile, istediğiniz kadar eğlenebilirsiniz. Örneğin “Seni seviyorum” yazdığında bunun otomatik olarak “konuşmamız gerek” şeklinde düzeltilmesini ve çok daha kombinasyonu yapabilirsiniz. Tek sınır hayal gücünüz olacak.

Parlez-Vous Français?

Bir kez daha arkadaşınızın telefonuna tam erişime ihtiyacınız olacak. Ayarlar> Genel> Dil ve Bölge> iPhone Dili'ne gidin ve anlamadıkları bir dille değiştirin. Ayarlar'dan çıkın ve iPhone'larında yabancı bir dilde gezinmeye çalışırken onları izleyin.

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Kendinizi çok kötü hissetmek istemiyorsanız Fransızca ya da İspanyolca gibi bir şeye ayarlayın. Arkadaşınız bir süre uğraşabilir ancak muhtemelen dili nasıl eski haline değiştireceğini çözebilecektir. Aksi halde İbranice seçin.

Ana Ekranın Çıldırması

Bu şaka, kurbanınızı uzun süre kandıramaz ama bunu düzeltmek gerçekten can sıkıcıdır. iPhone'larını ele geçirdikten sonra ana ekranın ekran görüntüsünü alın.

Hangi iPhone modeline sahip olduklarına bağlı olarak bunu yapmanın iki yolu vardır. Ana düğmeli eski iPhone'lar için, aynı anda hem home tuşu hem de kilit ekranı düğmesine basın. Face ID olan daha yeni modeller için, yan tuşa ve ses açma düğmesine aynı anda basmanız gerekir.

Ardından, tüm uygulamaları ana ekrandan başka bir sayfaya taşıyın. Eşek şakasını bitirmek için Ayarlar> Duvar Kağıdı bölümüne giderek duvar kağıdına çektiğiniz ekran görüntüsünü ayarlayın. iPhone'larını her açtıklarında bir uygulamaya dokunmaya çalışacaklar ancak işe yaramayacak.

App Store'da veya Başka Yerde Takılmış iPhone

Denetimli Erişim, iOS'taki birçok erişilebilirlik özelliğinden biridir ve bir iPhone'u tek bir uygulamaya kilitler. Bu, iPhone'unuzu endişelenmeden küçük bir çocuğa teslim ederken mükemmeldir. Ayrıca, kurbanınızı App Store'a veya iPhone'larında başka bir yere kilitleyebileceğiniz anlamına da gelir.

Kilidi açık bir cihazda Ayarlar> Genel> Erişilebilirlik> Denetimli Erişim'e gidin ve aktifleştirin. Parola Ayarlarına gidin ve bir parola belirleyin (ancak cidden, bu parolayı unutmayın veya 1234 gibi belirgin bir şey seçin). Aynı menüde, Touch ID veya Face ID ile Denetimli Erişim seçeneğinin de kapalı olduğundan emin olun.

Ardından, arkadaşınızı tuzağa düşürmek için seçtiğiniz bir uygulama gidin. Denetimli Erişimi başlatmak için giriş düğmesine veya yan düğmeye (iPhone modeline bağlı olarak) üç kez basın. Şimdi özelliği kapatmak için yalnızca sizin bildiğiniz şifreye ihtiyaçları olacak.

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