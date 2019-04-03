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Dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması ve aynı zamanda hem Android hem de iPhone'larda en çok kullanılan uygulamalardan biri olan WhatsApp her ay düzenli olarak güncellenmeye devam ediyor. Yeni bir güncelleme ile artık kullanıcıların kimlerin kendilerini bir WhatsApp grubuna ekleyebileceğine izin vermelerini sağlayan bir fonksiyon getirildi.

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Kimler Beni WhatsApp Grubuna Ekleyebilir?

Facebook'un sahip olduğu WhatsApp, sizi bir gruba kimlerin ekleyebileceğini kontrol etmenizi sağlayan yeni bir gizlilik özelliği ile zenginleştirildi. Bu değişikliğe kadar WhatsApp'ta isteyen herkes birbirini bir gruba ekleyebiliyor ve diğer kullanıcının bunun üzerinde hiçbir kontrolü bulunmuyordu. Şimdi üç farklı seçeneğiniz var.

Bu özelliği yönetme ayarları için uygulamadan Ayarlar> Hesap> Gizlilik> Gruplar menüsüne ulaşmanız gerekiyor. Bu ekranda üç farklı seçenek göreceksiniz – 'Herkes', 'Kişilerim' ve 'Hiç Kimse'. 'Herkes'i seçmek, WhatsApp numaranıza sahip olan herkesin sizi bir gruba eklemesine izin verir. 'Kişilerim' seçeneği, numaranızı halihazırda rehberinizde kayıtlı bulunduran kişilerle sınırlandırır. Son olarak 'Hiç kimse' seçeneğini seçmek, herhangi bir kimsenin sizi bir gruba eklemesini önler.

Sizi bir gruba ekleyemeyenler bu durumda size bir gruba katılmak üzere özel bir davetiye gönderebiliyor. Davetiye gönderildikten sonra karşıdaki kişinin ya da eğer daveti alıyorsanız kabul etmek için 72 saatiniz olur. Bunun ardından davetiye geçersizleşir. Bu özellik tüm WhatsApp kullanıcılarına sunuluyor ancak en son sürüme sahip olmanız gerekiyor. Bunun için Google Play Store veya App Store'u kontrol edebilirsiniz.

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Artık WhatsApp'ta bir kişinin sizi WhatsApp grubuna eklemesini engellemenin yolunu biliyorsunuz. Eğer her saniye mesajlar yağdıran WhatsApp gruplarından yorulduysanız Hiç Kimse / Nobody seçeneği ile kendinize bir miktar mola verdirebilirsiniz.

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