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Nispeten küçük pazarlama bütçesine sahip akıllı telefon markaları, sık sık kontrollü sızıntılar yapmayı ürünlerine olan ilgiyi ve heyecanı artırmanı bir yolu olarak kullanır. Öte yandan, çok daha büyük markalar, sızıntıları çok ciddiye alıyor. Apple, bir iPhone 4 sızıntısı nedeniyle 2010'da bir gazetecinin evine baskın düzenledi. Şimdiyse Oppo benzer bir yolu izliyor. Şirket bundan sonra çalışanlarına 75.000 dolar ceza kesecek.

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Telefon Sızıntıları Yapan Çalışanlara 75.000 Dolar Ceza

Huawei’in Çin'deki en büyük rakibi şu anda benzersiz yeni nesil amiral gemisi Oppo Reno’nın lansmanını yapmak için hazırlanıyor. Şirket, telefonun etkileyici %93,1 ekran / gövde oranına ve üçlü kamera kurulumuna sahip olacağını açık bir şekilde söylemişti. Ancak genel olarak şirket model ile ilgili sessizliğini korumayı seçti.

Son zamanlarda, akıllı telefonun tüm tasarımı ve bazı önemli özellikleri ardı ardına sızdırıldı. Şimdi Oppo, 75.000 dolara eşdeğer olan 500.000 RMB para cezasını bu sızıntıya imza atan çalışanlarına kesecek. Bu not geçtiğimiz saatlerde şirket tarafından basına bildirildi. Böylece hemen herkes tatlı bir şekilde uyarılmış oldu.

Buna ek olarak marka, tanıtımdan önce Oppo Reno hakkında bilgi sızdıran mağazalara ve mağaza yöneticilerine karşı yasal işlem yapabileceğini de belirtti. Yani telefonu lansmandan hemen sonra satışa sunmak için erkenden stok alan mağazaları daha büyük bir sorumluluk bekliyor.

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Bilmeyenler için Oppo Reno’nun özellikleri arasında Qualcomm’un Snapdragon 855 yonga seti, 8 GB RAM ve 256 GB dahili depolama alanı bulunuyor. Kamera detayları henüz resmi olarak kesinleşmedi ancak cihaz Oppo’nun yeni 10 kat zoom teknolojisini destekleyecek. Cihaz Android 9 Pie üzerinde çalışan ColorOS arayüzüne sahip olacak. 4065 mAh batarya ve tepeden yarım açılan bir özçekim mekanizması olacak. Bu tasarım benzersiz kabul ediliyor ve ne kadar iyi olduğunu yakında öğreneceğiz.

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