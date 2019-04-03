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Xiaomi kullanıcısı değilseniz bu durumu bilmiyor olabilirsiniz ancak Çin merkezli firmanın MIUI arayüzünü taşıyan bazı akıllı telefonlarında sistem seviyesinde reklamlar çıkıyor. Bu cihazlardan birisine sahip olan kullanıcılar menülerdeki reklamların ne kadar rahatsız edici olduğunu bizzat görüyor. Sitemizde daha önce Xiaomi telefonlardaki reklamların nasıl kaldırılabileceğine değinmiştik.

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Anlaşılan Xiaomi kullanıcıların bu reklamlardan duyduğu rahatsızlığın farkında ve Çin'in mikro blog sitesi Weibo'da Xiaomi Ürün Direktörü Wang Teng Thomas MIUI arayüzündeki kullanıcı deneyimini olumsuz etkileyen reklamların kaldırılacağını açıkladı.

Xiaomi Akıllı Telefonlardaki Rahatsız Edici Reklamların Bir Kısmı Kaldırılacak

Bu reklamların kapsamı netleşmiş değil. Ancak sistem düzeyindeki reklamların bir kısmı dahi kaldırılsa bunun kullanıcılar için bir kazanım olacağını söyleyebiliriz.

Paylaşımda MIUI arayüzüne dahil edilecek yeniliklerle ilgili bilgiler de bulunuyor. Altı çizilen yenilikler şu şekilde:

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WeChat / QQ arama kaydı desteği

SMS, fotoğraflar, dökümanlar ve diğer dosyalar için lokal geri dönüşüm kutusu; dosyalar üç gün sonra tamamen silinecek.

Fotoğraf ve metinlere yakınlaştırma sağlayan büyüteç için kısayol tuşu

Özel filtrelerin ayarlanabildiği yeni bildirim kutusu

Yalnızca SMS ve telefon özelliklerinin çalıştığı, pil tasarrufu sağlayan Ultimate Power Saving modu

Takvimde bir gün içindeki tüm etkinlikleri görüntülemeyi sağlayan arayüz

Bahsedilen yeniliklerin MIUI 10'un son versiyonu ya da MIUI 11 ile sunulması muhtemel ama bu konuda bir açıklama yapılmamış.

Xiaomi akıllı telefonlardaki reklamlardan haberdar mısınız? Bu konudan muzdaripseniz yorumlarınızı forum sayfamızda paylaşabilirsiniz.