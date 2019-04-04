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Yatırım yapmak para kazanmanın en iyi yollarından biridir. Akıllı hareket ederek, birkaç risk alarak ve pazarı tanıyarak bir ton para kazanabilirsiniz. Birçoğu bunu kendilerine bir emeklilik fonu oluşturmak için kullanır. Başlaması zor ancak bu uygulamaların size yardımcı olabileceğini düşünüyoruz. İşte Android için en iyi yatırım uygulamaları.

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Android Telefonda En İyi Yatırım Uygulamaları

Acorns

Acorns her seferinde küçük, minik miktarlarda para yatırımı yapmanızı sağlayan benzersiz bir uygulamadır. Oldukça basittir. Günlük işlemlerinizdeki yedek değişimleri alır ve daha sonra bunları kazanca çevirmek çeşitli iş ve pazarlara yatırır. Eğer bir şeye 15,50 dolar harcıyorsanız, Acorns 0,50 dolar daha ekleyerek bunu 16 dolara çıkaracaktır ve ardından bu farkı yatırım yapmak kullanır. Çok fazla ciddiye almadan yatırım yapmak için eğlenceli bir yol sunar.

meşe palamudu

Investing.com

Investing.com'un iki mükemmel yatırım uygulaması var. İlki tipik bir borsa uygulaması. Hisse senetleri, forex ve diğer her türlü şey hakkında haberler içerir. İkincisi, daha çok kripto para birimine odaklanır. Bu, döviz kurlarını, haberleri içerir ve aynı zamanda Ethereum ve diğerleri gibi, Bitcoin dışındakileri de izler. Gün boyunca fiyatları, döviz kurlarını ve borsa fiyatlarını izlemek için iyi ve sağlam bir seçenek. Ayrıca, diğer finansal şeyler söz konusu olduğunda da mükemmel uygulamalardır. Her ikisi de iyi, basit tasarımlara ve tonlarca bilgiye sahip. Uygulamalar reklamlıdır ve ücretsizdir. Reklamları kaldıran isteğe bağlı bir abonelik var.

JStock

JStock en popüleri değil ama yine de sağlam yatırım uygulamalarından biri. 28 farklı hisse senedi piyasasını, hisse senetlerini analiz etme özelliklerini ve hatta on yıl öncesine ait çizelge tarihçesini görmeyi destekler. Böylece hisse senedi geçmişlerini kontrol edebilirsiniz. Elbette, portföyünüzü ve temettülerinizi de yönetme seçeneklerine sahipsiniz. Premium alırsanız, bulut depolama entegrasyonu, kilitsiz özellikler ve sınırsız miktarda özellik elde edersiniz. En son haberleri takip etmek istiyorsanız bir haber bölümü de var. Kesinlikle denemeye değer.

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M1 Finance

M1 Finans, görüldüğü kadar basit bir yatırım uygulamasıdır. Siz sadece portföyünüzü girin ve uygulamanın kendisi her şeyi yönetir. Otomatik mevduat ayarlama, tüm portföyünüzün istatistiklerini gözden geçirme ve hatta 401K ve IRA gibi şeyleri aktarmak için kullanabilirsiniz. Diğer bazı özellikler arasında kredi servisi, çeşitli hisse senedi fiyatları, emeklilik planlaması, SPIC sigortası ve daha fazlası hakkında istatistikler yer almaktadır. Ayrıca, yatırdığınız parayla ilgili hiçbir ekstra ücret ya da komisyon almaz. Tabii ki paranızı yatırımda kaybedebileceğiniz ihtimali her zaman var. Bu sadece böyle şeylerle uğraşma zahmetini azaltır.

MyStocks

MyStocks, en son yayımlanan yatırım uygulamalarından biridir. Gerçek zamanlı fiyat teklifleri ve hisse senedi grafikleri, fonlar, ETF'ler, döviz borsası, vadeli işlemler ve daha fazlası dahil olmak üzere birçok özellik sunmaktadır. Belirli bir hisse senedinin belirli bir fiyata ulaşması durumunda sizi uyarmasını sağlayabilirsiniz. Arayüzü başarılıdır. Uygulamayı ücretsiz olarak indirebilir veya pro sürümünü 4.99 dolara alabilirsiniz. Premium versiyon birkaç ek özellik ekler.

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