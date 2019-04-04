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Geliştirilmeye başladıktan tam olarak bir yıl sonra, Samsung'un 5G modem ve 5G RF çipleri seri üretime giriyor. Exynos 5100 modem, Exynos 5500 RF alıcı verici ve Exynos 5800 besleme modülatörü, gigabit hızları için gerekli olan 5G ve alt-6 GHz spektrumunu destekliyor. 5G'ye geçiş resmen başlıyor.

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Samsung Telefonlar İçin 5G Bileşenler Üretmeye Başladı

Exynos Modem 5100 yeni bir ürün olmasa da nihayet üretim hattına geçiş yapıyor. Bu da akıllı telefon üreticilerine dağıtılması için kısa sürede hazır olacağı anlamına geliyor. Neredeyse tüm ağları destekleyebiliyor. Yalnızca tek bir çiple 2G GSM / CDMA, 3G WCDMA, TD-SCDMA, HSPA ve 4G LTE ağlarıyla çalışacak. Koreli şirket, daha güvenilir ve enerji tasarruflu olması için onları diğer iki yeni bileşenle birleştirmeyi öneriyor.





Exynos RF 5500, indirmeler için 14 alıcı yoluna sahip. Şaşırtıcı olmayan biçimde, veri aktarım hızlarını en üst seviyeye çıkarmak için 4×4 MIMO ve 256QAM desteği de var. Exynos SM5800, 100 MHz ET bant genişliğine kadar destekliyor ve daha düşük oranda güç tüketiyor. Besleme voltajını modemin RF giriş sinyaline göre ayarlayan modülatör güç azalmasını %30 oranında düşürebiliyor.

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Samsung'un birden fazla modem kullanma fikri çipsetlere benzetilebilir. Şirket en yüksek hız, orta hız ve daha düşük hız için üç ayrı yeni modem sunuyor. Bu sayede telefondan optimum batarya ömrü ve optimum indirme hızları elde ediliyor. Sistem teoride oldukça iyi görünüyor. Türkiye'ye 5G ağı 2020 yılına kadar gelmeyecek.

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