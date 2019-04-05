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Samsung Galaxy S10 serisi akıllı telefonlarla çekilen ultra geniş açılı fotoğraflarda distorsiyon / bozulmayı önlemek imkansız değil. Samsung'un Galaxy S10 serisi üç akıllı telefon modelinde de arka yüzde ultra geniş açılı kamera mevcut. Bu sayede kullanıcılar çoğu zaman akıllı telefonlarıyla geriye gitmeden daha geniş bir alanın fotoğrafını çekebiliyor. Ultra geniş açılı kamera 123 derece, ana kamera ise 77 derece görüş açısına sahip; yani ultra geniş açılı kamerayla kayda değer şekilde geniş bir alanı yakalamak mümkün oluyor.

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Geniş açılı fotoğrafların kenar kısımlarında distorsiyon yani bozulma gözlenebilir. Bu durum balık gözü efekti olarak da biliniyor. Bazı kullanıcılar bu durumu fark edemese de bazı kullanıcılar bu efektten ciddi şekilde rahatsız olabiliyor.

Aşağıdaki fotoğrafları ele alalım. İlk fotoğrafta göründüğü gibi fotoğrafın kenarında bir bozulma söz konusu. İkinci fotoğrafta ise bu bozulmanın düzeltildiğini görüyorsanız. Esasında bozulmanın olduğu bu alan basitçe kesilmiş durumda. Balık gözü efekti bu şekilde yok ediliyor.

Galaxy S10 akıllı telefon bu distorsiyonu düzeltme işlemini otomatik olarak hallediyor fakat bir seçeneği etkinleştirmeniz lazım.

Galaxy S10: Ultra Geniş Açılı Fotoğraflarda Bozulmayı Önlemek

Samsung S10e, S10 ya da S10+ akıllı telefonda kamera uygulamasını çalıştırın.

Arayüzde sol üst kısımda bulunan ve dişli çark simgesine sahip olan butona dokunarak kamera ayarlarını açın.

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Ayarlardan Pictures sekmesine gelin, buradaki Save options seçeneğine girin.

Buradaki Ultra-wide shape correction seçeneğini etkinleştirin.

İşlem bu kadar! Artık akıllı telefonla çektiğiniz ultra geniş açılı fotoğraflarda distorsiyon içeren kenar kısımlar otomatik olarak kaldırılacak.

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