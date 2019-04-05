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Sevilen mobil uygulamalardan Google Haritalar'da arama ve konum geçmişini silmek hayli kolay. Günümüzde hemen herkesin cebinde en az bir akıllı telefon var ve navigasyon hizmetleri için akıllı telefonlardan yararlanıyoruz. Araçlarda kullanılan navigasyon cihazlarının dönemi yıllar önce sona erdi.

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Google Haritalar'da zaman zaman tekrar gitmeyeceğiniz ilginç yerler için arama yapmış olabilirsiniz. Bu aramaların uygulama bünyesinde kayıtlı kalması sizi rahatsız ediyor olabilir. Tabii mevzunun bir de konum geçmişi boyutu var. Bu özellik etkinken Google Haritalar gün içerisinde ziyaret ettiğiniz yerleri geçmişinize kaydediyor. Bu geçmiş verisi kişisel gizlilik ve güvenliğiniz için risk taşıyabilir. Neyse ki bunları temizlemek zor değil.

Google Haritalar'da Arama ve Konum Geçmişi Nasıl Silinir?

Google Haritalar Geçmişini Silmek

Google Haritalar uygulamasını açın ve arayüzdeki menü butonuna dokunun. Settings 'e girin.

'e girin. Maps history seçeneğine dokunun. Burada arama yaptığınız ve navigasyon yönlendirmesi aldığınız konumların listesi çıkacaktır.

seçeneğine dokunun. Burada arama yaptığınız ve navigasyon yönlendirmesi aldığınız konumların listesi çıkacaktır. Bir ögeyi silmek için hemen yanındaki menü butonuna dokunabilir ve Delete 'i seçebilirsiniz.

'i seçebilirsiniz. Karşınıza gelen uyarı penceresinde de tekrar Delete seçeneğine dokunmanız lazım.

Bir aramayı veya başka bir genel etkinliği sildiyseniz, Haritalar'da yeni aramalar yaptığınızda o kayıt artık önerilen bir giriş olarak görünmeyecektir. Belirli bir rota veya navigasyon ögesini sildiyseniz, yakındaki bir konuma yol tariflerini alırken artık öneri olarak belirmeyecektir Ayrıca, belirli bir arama veya rotanın silinmesinin önceki aynı aramaları veya rotaların geçmiş ögelerini etkilemediğini unutmayın.

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Google Haritalar Konum Geçmişini Kapatmak

Google Haritalar'ı açın ve menü butonuna dokunun. Settings 'e gidin.

'e gidin. Maps history 'e dokunun, menü butonunu kullanın ve Activity controls ile devam edin.

'e dokunun, menü butonunu kullanın ve ile devam edin. Aşağı kaydırma yapın ve Location History seçeneğini devre dışı bırakın.

seçeneğini devre dışı bırakın. Sonraki ekranda Pause seçeneğini kullanın.

Konum geçmişini bilgisayarınızda https://www.google.com/maps/timeline adresine erişerek de görüntüleyebilir ve silebilirsiniz.

Akıllı telefonunuzda yaşadığınız sorunlara çözüm bulmak için forum sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.