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WhatsApp Business, küçük işletmelerin müşterileriyle daha iyi etkileşime girebilmesi amacıyla tasarlanmış özel bir çözümdü. WhatsApp Messenger'dan ayrı bir uygulama olan WhatsApp Business Eylül 2017'de Android işletim sistemli akıllı telefonlar için kullanıma sunulmuştu fakat iOS sürümü için uzun süre bir adım atılmadı.

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iOS uyumlu WhatsApp Business ancak geçtiğimiz ay birkaç ülkede App Store mağazasından indirilebilir hale gelmişti, duruma bakılırsa araç artık diğer ülke ve bölgelerdeki iPhone sahiplerinin de erişimine açıldı.

iOS Uyumlu WhatsApp Business Resmi Olarak Kullanıma Sunuldu

WhatsApp bugün resmi blog sayfasından Business'ın global duyurusunu gerçekleştirdi. Brezilya, Almanya, Endonezya, Hindistan, Meksika, Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan kullanıcılar uygulamayı Apple'ın uygulama mağazasından indirebiliyor. Yakın zamanda daha fazla bölgeden ulaşılabilir olacağı belirtiliyor. Masaüstü ortamında kullanım için web versiyonu desteği de mevcut.

Standart mesajlaşma uygulamasının aksine iş sürümünde Facebook Messenger'da da benzerini gördüğümüz otomatik hızlı yanıtlama özelliği yer alıyor. Kullanıcılar uygulamayı akıllı telefonlarına yüklediğinde işletmenin adresi, çalışma saatleri ve sosyal ağ hesaplarının bağlantılarını içeren bir profil oluşturuyor.

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Sabit telefon desteği olan WhatsApp Business'tan farklı iş ve kişisel telefon numaralarına sahip olan kullanıcılar WhatsApp Messenger ile birlikte aynı akıllı telefonda faydalanabiliyor.

WhatsApp'a göre hizmet küçük işletme sahiplerine müşteri kitlelerini daha hızlı ve daha verimli bir şekilde genişletmelerine yardımcı oluyor.

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