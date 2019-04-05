Samsung Galaxy A90: Amiral Gemisi Özellikler ve Döner Kamera

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Samsung, Galaxy S10 amiral gemilerini piyasaya sunduktan sonra 2019'un ilk yarısı için heyecan verici duyurular yaptığını düşünüyorsanız, yanılıyorsunuz. Şirket, A hattındaki telefonlarla kullanıcıları şaşırtmaya devam ediyor. Bazıları oldukça iddiasız olsa da, Galaxy A70 ve Galaxy A50 gibi ilgi çekici modeller de var. Galaxy A90 kesinlikle onlardan biri.

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Samsung Galaxy A90 ve Eşsiz Kamerası Ortaya Çıktı

Galaxy A90'dan bazı sızıntılar görmüştük, hatta bazıları aslında A80 olarak adlandırılabileceğini öne sürüyorlardı, ancak hiçbir şey Waqar Han'ın sağladığı render'lar kadar yüksek kalitede olmamıştı. Tabii ki, bunlar muhtemelen %100 kesin değil ancak kaynak oldukça güçlü. Cihazda Time of Flight sensörler olacağı iddia ediliyor. Bu da genellikle daha gelişmiş bir bokeh efekti anlamına gelir.

Galaxy A90 kamerası kızaklı bir mekanizmaya sahip

En azından bazılarınızın dönen kamera modülünü gördüklerinde heyecanlandığından eminiz. Tabii bir kısmınız da muhtemelen bunun çok kolay bir şekilde kırılacağından endişe ettiniz. Bunlar geçerli kaygılar olsa da, havalı göründüğünü inkar edemeyiz. Bu sadece bir render ancak gerçek görünüm yukarıda belirtildiği gibi çok farklı olmamalıdır.

Kameraları ilk kez ekranın arkasından açılırken görmüyoruz, ancak ilk defa o küçük döner mekanizmayı görüyoruz. Tabii bu, sürgülü mekanizmanın yanı sıra telefona başka bir zayıf nokta daha ekliyor. Ancak her ikisinin de bazı faydaları var.

Kayan kısım, ekranın delik veya çentikten kurtulmasını sağlar, onsuz gitmeyi isteyen sayısız kullanıcı var. Bu, telefonun tüm ön panelinin tam ekran olmasını ve alt çerçevede kalınlığın bir miktar azalmasını sağlıyor. Galaxy A90, hepimizin istediği gibi temiz bir görünüme sahip, ancak şimdiye kadar bunu sağlayan her akıllı telefon önemli bir olumsuz tarafla gelmişti. Örneğin, kalın veya ağır olmak gibi.

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Diğer taraftan döner kamera düzeneği önemli bir şey ifade ediyor: Üstün özçekimler! 48 MP ana sensörün yanında muhtemelen 2x 8 MP bir telelens (ya da geniş açı) olacak. Özçekimleriniz için ana kamerayı kullanabileceksiniz. Render videosu Galaxy A90'ın eşsiz döner kamerasını gösteriyor

A90 (A80?) Özelliklerinin geri kalanı ne durumda?

Burada, büyük ölçüde adının çevresindeki belirsizlikten dolayı, işler biraz bulanıklaşıyor. Sayının kendisi çok önemli değil ama başka bir telefonun A90 olması için bir miktar yere ihtiyacı olacak. Söylentiler Snapdragon 855'e işaret ediyor. Fakat bu çipset A90'da bulunacaktır. Eğer A80'e bakıyorsak işler değişebilir. Bu durumda, bir adım daha zayıf bir çip görebiliriz: Qualcomm'un orta sınıf çözümlerinden birini veya Samsung'un kendi Exynos SoC'larından birini. Telefonun özçekimine ilgi duyanlar için, her iki yonganın da tatmin edici bir performans göstermesi bekleniyor.

Pilin yaklaşık 3.600mAh kapasiteye sahip olması ve RAM / depolama kombinasyonunun da 128 GB seçeneğiyle 6 / 64 GB olacağı düşünülüyor. İyi haber şu ki, bu akıllı telefonun yalnızca gerçek adını değil, aynı zamanda özelliklerini ve tasarımını da öğrenene kadar fazla beklememiz gerekmeyecek. Samsung, 10 Nisan’da, bu cihazın şovun yıldızı olması gerektiği bir etkinlik yapıyor.

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