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Snap Inc., Snap Partner Summit etkinliğini düzenledi ve Snapchat'e gelen baş döndürücü bir dizi yeni özelliği duyurdu. Kullanıcıların dikkatini çekmesi beklenen en büyük yenilik oyunlar. Snap Games, Snapchat içerisinde kullanıcıların oynayabileceği mobil oyunlardan oluşuyor. Bu multiplayer oyunlar arkadaşlarla oynanabiliyor, oyun esnasında sesli ya da yazılı konuşma imkanı sağlanıyor.

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Snap Games şu an altı oyundan oluşmakta: Bitmoji Party, Tiny Royale (Zynga), Snake Squad (Game Closure), C.A.T.S. Drift Race (ZeptoLab), Zombie Rescue Squad (PikPok) ve Alphabet Hustle (Spry Fox).

Snapchat'te Oyun ve Program Dönemi Başlıyor

Bir diğer ilgi çekici yenilik Snap Originals. Snapchat'in hazırladığı bir dizi yapımdan oluşuyor. Tıpkı hikayeler gibi tam ekran modunda izlenebiliyorlar. Belgesel, komedi ve dram gibi çeşitli türler var. Şu anda on farklı program mevcut, ilerleyen dönemlerde daha fazla içerik sunulması bekleniyor.

Diğer önemli iyileştirme lenslerde. Lensler, bilindiği gibi Snapchat'i hayli popüler hale gelen artırılmış gerçeklik efektleri. Snapchat bu özelliği bir üst seviyeye taşıyor. Artık örneğin nesneleri tarayıp Amazon'da arama gerçekleştirebilir, müzikleri Shazam'da sorgulayabilir, matematik problemlerine Photomath'te yanıt arayabilir ya da özel konumlarla ilgili efektleri elde edebilirsiniz.

Lens Studio ile özel lensler oluşturup diğer kullanıcılarla paylaşma imkanı getiriliyor. Snapchat ayrıca popüler yerler için özel lensler oluşturmak üzere dünya çapındaki sanatçılarla birlikte çalışmış.

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Snapchat, uygulama geliştiricilerine Snap Kit ile Snapchat fonksiyonlarını uygulamalarına dahil etme olanağı sağlıyor. Örneğin geliştiriciler Snapchat Stories'i uygulamalarına entegre edebilecek. Tinder, Houseparty ve AdventureAide'de bunu göreceğimiz söyleniyor.

Bitmoji Kit ile bitmoji'leri diğer uygulamalara kazandırma, Creative Kit ile diğer uygulamalardan Snapchat'e paylaşım ve Ad Kit ile Snapchat'in reklam platformuyla uygulamalarınızdan para kazanma imkanı bizlerle olacak.

Yeniliklerin tamamına yakını kullanılabilir durumda, Snap Originals ise birkaç ay sonra yayına alınacak.

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