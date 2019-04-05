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Snapchat sosyal ağ ve hizmetlerinin arkasındaki şirket olan Snap bugün, önümüzdeki haftalarda mobil uygulamalarına gelecek olan bir dizi yeni özelliği duyurdu. Düzenlenen Snap Partner Zirvesi boyunca, sosyal ağ şirketi tüm Snapchat kullanıcıları tarafından kullanılabilecek Snap Games ve Snap Originals isimli iki yeni programı açıkladı.

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Snapchat'te Snap Games ve Snap Originals Nedir?

Diğer bir önemli duyuru, popüler Snap Lens'te yapılan önemli iyileştirmelerle ilgiliydi. Ayrıca, geliştiricilerin uygulamalarına doğrudan Snapchat işlevselliğini dahil etmelerine olanak sağlayan Snap Kit isimli yeni bir geliştirme aracı seti tanıtıldı.

Snapchat kullanıcılarına çok yakında erişilebilir olacak ilk büyük özellik ile başlayalım: Snap Games. Yeni özellik, Android ve iOS cihazlarındaki Snapchat uygulaması içindeki Sohbet çubuğundan kullanılabilecek.

Snap Games ile ilgili gerçekten ilginç olan şey, hiçbir şey yüklemeniz gerekmeyecek olmasıdır. O anda oyun oynayan tüm arkadaşlarınızı görebilir, onlara mesaj gönderebilir, onlarla anında oynamaya başlayabilir ve hatta sesli sohbet açabilirsiniz.

Başlangıçta, Snap Games altı mobil oyunla satışa sunulacak: Bitmoji Party, Tiny Royale, Snake Squad, C.A.T.S. Drift Race, Zombie Rescue Squad ve Alphabear Hustle. Snap Games şimdi Android akıllı telefonlar ve iPhone'lar için sunulmaya başladığından, çok yakında bu yeni özelliğe sahip olacaksınız.

Snapchat seyir halinde izleyebileceğiniz orijinal şovlar sunmaya başlıyor

Snap Originals, belgeseller, komediler ve adından da anlaşılacağı gibi orijinal gençlik dramalarından oluşan gibi birkaç dizi ve film içeriyor. Snap, bu orijinal içeriklerin diğerlerinden açıkça ayırt edilebileceğini belirtiyor ve gençlere yönelik olacağının altını çiziyor. Açılışta yalnızca 10 kadar şov olacak.

Yeni Snap Originals bu haftadan itibaren kullanıma açılacak ancak önümüzdeki aylarda daha fazla seri eklenecek. İnternete girdiğiniz sürece, bu gösterileri doğrudan herhangi bir yerde akıllı telefonunuzdan izleyebileceğinizi unutmayın.

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Snapchat Lens bir sonraki seviyeye yükseltiliyor

Lenses, kullanıcılara sunulalı bir yıl oldu ve Snapchat topluluğu tarafından 400.000'den fazla Lens oluşturulduğu açıklandı. Dahası, kullanıcılar bu Lensler ile 15 milyardan fazla kez oynadı.

Lensleri bir üst seviyeye çıkarmak için Snap, Lens oluşturanların çalışmalarını sergilemelerine ve izleyicileri hakkında daha fazla bilgi edinmelerine yardımcı olmak için yeni bir yöntem olan Creator Profiles'in eklendiğini duyurdu.

Ayrıca, Snap ihtiyacınız olduğunda doğru Lensleri bulmak için artık daha kolay bir yöntem sunuyor. Çevrenizdeki dünyayı taramak için kamera ekranınıza basılı tutmanız yeterli. Örneğin, cevabı bulmak için bir matematik problemini veya Amazon'da listelenen ürünü görmek ve fiyatını öğrenmek için bir ürünü tarayabilirsiniz. Kimin söylediğini görmek için bir şarkı bile ekleyebilirsiniz.

Son olarak Lens Studio, Landmarkers dahil olmak üzere geleneksel Lenslerde artırılmış gerçekliği tercih eden kişiler için daha fazla şablon içerecek şekilde güncellendi. Güncelleme, Snapchat kullanıcıları Scan'i kullandığında fark edilir olacak. Lensler oluşturmak için kullanılabilecek vücut izleme, el izleme ve daha fazlası için yeni şablonlar bulunacak.

Creative Kit, Bitmoji Kiti ve Ad Kit artık içerik oluşturucular tarafından kullanılabilir ve her biri Snapchat kullanıcılarının özelleştirilmiş Snap'ler ile her zamankinden daha kolay etkileşim kurmasını sağlıyor.

Daha önce belirtildiği gibi, bugün Snap tarafından açıklanan tüm özellikler bu haftadan itibaren kullanıma sunulacak. Ancak bazı Original gösteriler önümüzdeki aylarda yayınlanacak.

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