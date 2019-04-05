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Xiaomi bugün Pocophone F1 akıllı telefonu için yeni yazılım güncellemesi yayınladı. Güncelleme elbette Android 9.0 Pie işletim sistemi esaslı. 515 MB boyutlu paketin kurulumu gerçekleştirildiğinde akıllı telefon MIUI 10.3.4 versiyonuna geçiş yapıyor ve Mart ayı Android güvenlik güncellemelerini elde ediyor.

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Xiaomi Pocophone F1'e uzun süredir beklenen Widevine L1 desteği nihayet kazandırıldı. Artık cihaz Netflix gibi akış platformlarından HD video gösterimi yapabilecek. Böyle güçlü bir akıllı telefona HD video streaming yeteneğinin yeni dahil edilmiş olması gerçekten şaşırtıcı.

Xiaomi Pocophone F1'e 4K 60 FPS Video Kaydı ve Game Turbo Geliyor

Pocophone F1 akıllı telefona Xiaomi Game Turbo özelliğini de getiriyor. Game Turbo ile Huawei ve Honor'daki GPU Turbo gibi, Xiaomi'nin akıllı telefonunda da CPU ve GPU'dan maksimum verim alınarak daha pürüzsüz ve akıcı bir oyun deneyimi sunulması hedefleniyor. Bu özelliği Xiaomi'de ilk olarak Mi 9'da görmüştük.

Game Turbo ile belleği temizleme, ekran görüntüsü alma, ekran kaydı, WiFi'ı açma / kapatma ve SIM kartlar arasında geçiş yapma gibi işlemler oyundan ayrılmadan gerçekleştirilebiliyor. Bu ayarlar oyunun üzerinde katman olarak beliren arayüzden yönetilebiliyor. Hatta WhatsApp, Facebook ve web tarayıcısı da oyun açıkken kullanılabiliyor. Bu uygulamalar yüzen pencere formunda çalışmakta.

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Akıllı telefona yazılım güncellemesi ile birlikte 4K çözünürlükte saniyede 60 kare video kayıt yeteneği de geliyor. Kamera uygulamasında yeni yapay zeka modları var.

Pocophone F1 için MIUI 10.3.4 güncellemesi bildirimi az sayıda akıllı telefon kullanıcısına ulaşmış durumda, cihaz sahiplerinin biraz sabretmeleri gerekebilir.

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