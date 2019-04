REKLAMLAR

ABD'deki Sprint ve Verizon gibi operatörler içlerinde yeni modellerin de olduğu birçok iPhone ve iPad'i şaşırtıcı derecede ucuz fiyatlardan satın alabiliyor. Yeni 64 GB Apple iPad Air (2019) ve 64 GB Apple iPad Mini (2019) ile ilgilenenler Sprint'ten başka bir yere bakmaya ihtiyaç duymuyor. Ülkenin dördüncü en büyük taşıyıcısı bugün her iki tableti de %50 indirim teklifiyle satışa sunduğunu ettiğini açıkladı. Her iki anlaşma da 11 Nisan'da sona erecek. Anlaşma ile bu tabletler aylık 10 ABD Doları olmak üzere 24 aylık ödeme planıyla satın alınabiliyor. iPad Air tercih edenler aylık 16,25 dolarlık bir senet kredisi ve iPad Mini tercih edenler ise aylık 12,90 dolarlık bir senet kredisi alıyor. Anlaşmaya hak kazanabilmek için müşterilerin yeni bir "line of service" eklemeleri gerekiyor. Bununla bir hat almış gibi ödeme yapıyorsunuz.

ABD'liler iPad ve iPhone'ları Nasıl %50 Ucuza Alabiliyor?

Sprint şimdi tablet kullanıcılarına AutoPay ile aylık 25 dolar (artı vergi) için sınırsız veri planı sunuyor. 480p'de sınırsız video (standart tanımlı), 500Kbps'ye kadar müzik akışı ve 2Mbps'ye kadar olan oyun akışı buna dahil.

Bu, bugüne kadarki en iyi indirimlerden biri olarak kabul ediliyor. Bu anlaşmanın sadece 11 Nisan'a kadar geçerli olacağı belirtilmiş. Ancak ABD ve benzeri ülkelerde bu tür operatör planları sık sık sunuluyor. Kullanıcılar birçok güncel cihazı %25-%40 gibi cazip indirimlerle ve uzun ödeme planlarıyla satın alabiliyorlar.

Söz konusu anlaşmayı kapsayan Apple iPad Air (2019), 1668 x 2224 çözünürlüğe sahip 10,5 inç LCD ekrana sahip. 2018 iPhone'larda bulunan aynı yonga seti, A12 Biyonik yongası tablete güç veriyor. Diğer özellikler arasında Touch ID, 8MP arka kamera ve 7MP FaceTime kamera bulunmakta. Anlaşmanın diğer modeli, Apple iPad Mini (2019) ise 1536 x 2048 çözünürlükte 7.9 inç LCD ekrana sahip. Aynı zamanda A12 Biyonik yonga seti, Touch ID ve yeni iPad Air'de bulunan kamera özelliklerini de sunuyor.

Yeni bir line of service eklerseniz, Sprint ayrıca 6. nesil iPad'i 99.99 dolara satın almanızı sağlıyor. 15 dolarlık bir senet kredisinden sonra 24 aylık ödemeleri 4,17 dolar olarak gerçekleştiriyorsunuz. Bu model 9,7 inç LCD ekrana ve 1536 x 2048 çözünürlüğe sahip. Model A10 Fusion çip, 8MP arka kamera ve 1.7MP FaceTime kamera ile birlikte geliyor. İki yeni iPad gibi, bu model de Apple Pencil'ı destekliyor.

