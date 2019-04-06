REKLAMLAR

2015 yılında Apple iPhone 6s ve iPhone 6s Plus ile sunulan 3D Touch, iOS kullanıcılarının önizlemeleri, ayrıntıları ve kısayolları görmek için ekrana sertçe basmalarına izin verdi. Örneğin, Haritalar uygulamasında bir adresin önizlemesini alabilirsiniz. Buna "Peek" adı verilir. Biraz daha sert kuvvet uygulamak, uygulamaya "Pop" bilgisi gönderir. iPhone XR'deki Liquid Retina ekranla ilgili teknik zorluklardan dolayı, bu modelin 3D Touch özelliği olmadı. Android Q şimdi bunu tüm Android telefonlara getiremek üzere.

REKLAMLAR

Android Q İkonik iPhone Özelliğini Android'e Getiriyor

Android 8 Oreo'da Google, Android kullanıcılarının belirli uygulamalarla ilgili kısayolları görmelerini sağlayan uzun bir basma hareketi ekledi. Bu özellik Android 9 Pie'da devam etti. Örneğin, her ikisinde de YouTube simgesine sertçe bastığınızda, sizi uygulamanın arama özelliğine ve YouTube aboneliklerinizin bir listesine götürecek kısayol seçeneklerini görürsünüz. Android yeni özelliğin eskisinden çok daha hızlı ve iyi çalıştığını söylüyor.

MotionEvents belgelerine (dokunmatik ekran, ekran kalemi veya mobil fare gibi bir Android cihazdaki şeylerle ilgilenen şirket) göz atan bir kullanıcı, dokunmatik ekran üzerindeki özel bir dokunuşun 3D Touch benzeri bir özelliği tetiklediğini fark etmiş. Ancak 3D Touch'ın aksine, Android cihazlarının hafif basma, orta basma ve sert basma arasında ayrım yapabilecek yeteneği yok.

Google o nedenle bunun için ya algoritmalara yönelecek ya da Pixel cihazlarına özel kalacak bir donanım geliştirecek. Her iki durumda da, Google G / Ç sırasında bu konuda daha fazla şey duyacağız. Yıllık geliştirici konferansı 7 – 9 Mayıs tarihleri ​​arasında yapılacak. Konferans sırasında, Google geleneksel olarak sıradaki Android sürümünde bulunacak olan yeni özellikleri ortaya koyacak.

REKLAMLAR

Google, bugüne kadar Android Q’nun iki beta sürümünü yayımladı

Sadece geçen gün, Google Android Q için ikinci beta önizlemesi yayınlandı. Betada katlanabilir telefon emülatörü bulunuyordu. 26 Nisan'da çıkacak olan Samsung Galaxy Fold ve Huawei Mate X bu emülatör ile uyumlu olacak. Bu modeller bu yaz ayında bir tarihte piyasaya sürülecek.

Google, üçüncü çeyreğinde yayınlanması planlanan son sürümle birlikte altı Android Q beta sürümünü piyasaya sürmeyi planlıyor. Bir Pixel telefonunuz varsa, hızlı bir şekilde Android Q beta sürümleri OTA ile almak için kaydolabilirsiniz. Sadece Pixel için Android Beta sayfasına gidin ve Cihazlar sekmesine tıklayın. "Uygun Cihazlarınız" bölümüne gidin ve Seç düğmesine basın. Güncelleme gelmeden önce 24 saate kadar bekleyin. Android'in genel sürümüne geri dönmeye hazır olduğunuzda, işlemi tekrarlayın ve İptal düğmesine dokunun. Android'in beta sürümlerinin dengesiz olduğunu ve güvenebileceğiniz özelliklerin birçoğunun çalışmayacağını unutmayın. Sonuç olarak, Android Q beta önizlemelerini almak için kaydolmadan önce iki kez düşünmek isteyebilirsiniz.

Merak ettiğiniz diğer her şey için forum sayfamızı ziyaret edin: https://akillitelefon.com/forum