REKLAMLAR

AirPods, piyasadaki en iyi kablosuz kulaklıklardan biridir. H1 (AirPods 2) veya W1 (AirPods 1) yongaları bulunan AirPods bir işçilik şaheseridir. Bununla birlikte, AirPods herhangi bir elektronik cihazdan beklendiği gibi bir miktar aşınma ve yıpranma gösterebilir. Bu sorun doğru şekilde şarj olmama da dahil olmak üzere birçok probleme yol açabilir.

REKLAMLAR

AirPods'ta Şarj Olmama Sorunu Nasıl Düzeltilir?

Şarj edilmeyen AirPods nasıl düzeltilir?

AirPods çalışır durumdayken, durum ışığı yeşil renkte yanmalıdır, yani tam şarjlı demektir. Gece boyunca şarj ettikten sonra bile sürekli sarı ışık görüyorsanız, cihazla ilgili şarj sorunlarınız olabilir.

Şarj kablosunu kontrol edin.

AirPods'u şarj etmek için kullandığınız şarj kablosunu kontrol ederek işe başlayın. Apple, üniteyi şarj etmek için iPhone veya iPad şarj cihazını kullanmanızı önerir.

Yeni bir iPhone / iPad şarj cihazı deneyin ve fark edip etmediğini görün

AirPods'u MacBook'unuza bağlayın ve yeşil ışık yanana kadar şarj olup olmadığına bakın

Kapağı kapattığınızda şarj kutusuna doğru yerleştirildiğinden emin olun. Şarj noktalarına yeterince temas etmiyor olabilir.

Şarj simgesinin görüntülendiğini görüyor musunuz?

Ünitenin kapağını açın ve iOS cihazınıza yakın tutun. AirPods güç kaynağına bağlıyken pil simgesinin yanında bir şarj simgesi görmek için birkaç saniye bekleyin.

Benzer şekilde, çalıştığından emin olmak için Apple cihazınızdaki pili de iki kez kontrol edin.

AirPods şarj port'larını ve temas noktalarını kontrol edin.

AirPods'u düzenli olarak temizliyor musunuz?

Çoğu AirPod kullanıcısı AirPods'unda düzenli bakımlar yapmayı unutur ve bu yavaş şarj veya şarj olmama gibi sorunlara yol açabilir.

Herhangi bir elektronik cihazda olduğu gibi, cihazın harici girişlerinde günlük kullanımda toz ve kalıntı birikebilir. Bu şarj işlemini bozabilir.

Yumuşak kıllı bir diş fırçası, temiz bir mikrofiber bez ve yumuşak bir interdental fırçaya ihtiyacınız olacak.

AirPods ünitesindeki şarj noktalarından başlayın.

REKLAMLAR

Kasadaki şarj yuvasını yumuşak kıllı bir diş fırçası kullanarak temizleyin.

Harici şarj yuvasını temizledikten sonra, çok yumuşak bir interdental fırça kullanarak gerekirse iç kısımları kontrol edip temizleyin.

AirPods kutusunun iç temas noktalarını temizleyin.

AirPods şarj kutusunu temizlemek için %70 izopropil alkol ve temiz bir mikrofiber bez kullanın ve kasanın şarj yuvasına sıvı girmediğinden emin olun.

Uç konektörlerde döküntü olmadığından emin olmak için AirPods uçlarını kontrol edin ve temizleyin.

Temizlendikten sonra AirPods'u kasaya koyun ve 15 dakika şarjda bırakarak kontrol edin. Şimdi iPhone'unuzda şarj simgesini görebiliyor musunuz?

Çoğu durumda, AirPods şarj kontaklarındaki herhangi bir kir çıktıktan hemen sonra şarj sorunu hemen çözülür.

AirPods'u sıfırlayın ve şarjı kontrol edin.

AirPods'taki şarj yuvalarını inceledikten ve temizledikten sonra bile şarj sorunu devam ediyorsa, AirPods'u sıfırlamayı deneyin ve soruna yardımcı olup olmadığına bakın.

AirPods'u sıfırlamak için, şarj kutusunun arkasındaki düğmeye basılı tutun.

AirPods'unuzu hala şarj edemiyorsanız veya AirPods çok yavaş şarj oluyorsa, onarım ve değiştirme bilgileri için Apple Destek'e ulaşmanız gerekebilir.

Merak ettiğiniz diğer her şey için forum sayfamızı ziyaret edin: https://akillitelefon.com/forum