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Yazılım güncellemeleri konusunda hayli kötü bir üne sahip olan LG'den önemli bir açıklama geldi. Android 9.0 Pie güncellemesi alacak olan LG akıllı telefonlar belli olmuş görünüyor. Bilindiği gibi şu ana kadar Android Pie güncellemesini alan iki LG akıllı telefon modeli var: G7 One ve G7 ThinQ. Güney Kore merkezli teknoloji firması bu cihazlara Haziran ayında dört modelin daha ekleneceğini belirtiyor.

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Android Pie Güncellemesi Alacak LG Akıllı Telefonlar

LG, güncelleme yayınlayacağı akıllı telefonların listesini paylaştı. Listeye göre V30, V30S ThinQ, V35 ThinQ ve V40 ThinQ akıllı telefonlar yılın ikinci yarısının başında Android 9.0 güncellemesini almaya başlayacak.

Tabii bu açıklama LG'nin Güney Kore'de sattığı varyantlar için geçerli. Yani diğer bölge ve ülkelerdeki kullanıcılar Android Pie güncellemesi için muhtemelen bir süre daha beklemek durumunda kalacak.

LG V30 ve V30S ThinQ akıllı telefonlarda 6.0 inç genişlikli 1440p OLED ekran, Snapdragon 835 yongaseti, arka kısımda 16 MP + 13 MP çift kamera, önde 5 MP çözünürlüklü selfie kamerası ve 3300 mAh kapasiteli pil bulunmakta. V30 4 GB, V30S ise 6 GB RAM'le geliyor.

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V30 ve V30S ThinQ'ya büyük oranda benzeyen V35ThinQ'da Snapdragon 835 yongasetinin yerini Snapdragon 845 alıyor. Arka yüzünde çift 16 MP kamera ile ön kısımda 8 MP selfie kamerası barındırıyor.

V40 ThinQ ekran boyutuyla diğer akıllı telefonlardan ayrılıyor. Cihazda 6.4 inç genişlikli 1440p OLED ekran mevcut. Dört akıllı telefon da kutusundan Android Oreo işletim sistemi versiyonuyla çıkıyor.

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