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Android'li akıllı telefonunuzda severek kullandığınız uygulamalara farklı bildirim sesleri ayarlamak istiyor olabilirsiniz. Özellikle gün içerisinde bildirim aldığınızda cihaza hemen bakamıyorsanız önemli uygulamalara farklı bildirim sesleri atayarak bildirimin hangi uygulamadan geldiğini cihazı elinize almadan anlayabilirsiniz.

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Bazı Android arayüzlerinde bu özellik varsayılan olarak sunulmakta. Bu işlem için üçüncü parti bir uygulamadan da yardım alabilirsiniz.

Android: Uygulamalara Farklı Bildirim Sesleri Nasıl Ayarlanır?

Öncelikle Google Play Store'u ziyaret edin ve NotifiCon uygulamasını akıllı telefonunuza yükleyin.

Kurulumun ardından uygulamayı çalıştırın. İşlevini yerine getirebilmesi için talep ettiği erişim izinlerini Allow butonuna dokunarak sağlayın.

Bildirim sesini özelleştirmek istediğiniz bir uygulamayı seçin. Biz Gmail'e yöneldik.

NOTIFICATION SOUND SETTINGS ekranı karşınıza gelecek. Baştaki Configure notification sounds? seçeneğini işaretleyin.

Bu seçeneği etkinleştirdiğinizde hemen altındaki Click to set notification sound seçeneği kullanılabilir hale gelecek, üzerine dokunun.

Cihazınızda yer alan bildirim seslerinin listesi açılacaktır. Dilediğiniz sesi tercih edebilirsiniz.

Uygulama arayüzünde özel bildirim sesi atadığınız uygulamada çan simgesinin belirginleştiğini göreceksiniz.

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Bildirim sesi seviyesinin düşük olduğu kanısındaysanız ses seviyesini artırmak için uygulama arayüzündeki menü butonuna dokunun ve General settings – Configure Volume yolunu izleyin.

Bazı akıllı telefon modellerinde uygulamalar için bildirim sesini özelleştirme seçeneği bulunuyor. Örneğin Android 9.0 Pie işletim sistemi versiyonunu çalıştıran Galaxy S8 akıllı telefonda aşağıdaki aşamaları izlemek yeterli oluyor.

Settings menüsüne gidin ve Apps'e dokunun.

Açılan uygulamalar listesinden bildirim sesini özelleştirmek istediğiniz uygulamayı seçin.

App info'ya girin, App settings sekmesindeki Notifications seçeneğine dokunun.

Categories sekmesi altındaki Notifications'ı etkinleştirin ve üzerine dokunun.

Sound seçeneğine dokunarak dilediğiniz bildirim tonunu ayarlayabilirsiniz.

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