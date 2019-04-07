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Ekranı Apple Watch'unuzda okumakta sorun yaşıyorsanız ve uygulamalar biraz küçük gözüküyorsa, Zoom / Yakınlaştırma özelliği Apple Watch ekranınızın boyutunu kolayca artırabilir. Bu özellik, görme bozukluğunuz varsa veya Apple Watch'ta görmeniz gereken şeyleri görmeyi zor bulduğunuzda kullanışlı olur.

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Apple Watch'ta ekran boyutunu artırmak için yakınlaştırmak

Metin, e-posta ve uygulamaları net bir şekilde okumak için Apple Watch için nasıl kullanılacağını göstereceğiz.

Apple Watch'ınızdan Büyütme özelliğini etkinleştirin

Apple Watch Zoom / Yakınlaştırma özelliğini açmak, her şeyin başladığı yerdir. Sadece Apple Watch'ınızda bu adımları izleyin.

Apple Watch'ınızdaki Ayarları açın.

Genel> Erişilebilirlik'i seçin.

Üst kısımdaki Vizyon bölümünde Büyütme seçeneğine dokunun.

Büyütme özelliği, Apple Watch için varsayılan bir büyütme düzeyi ayarlamanıza izin verir.

iPhone'unuzdan Büyütme özelliğini etkinleştirin

iPhone'unuzu kullanarak Apple Watch'ınız için Büyütme özelliğini etkinleştirebilirsiniz. Buradaki özelliği açmak, zum seviyesini ayarlamanıza da izin verir.

iPhone'unuzdaki Watch uygulamasını açın.

En alttaki Saatim sekmesine dokunun.

Genel> Erişilebilirlik'i seçin.

Üst kısımdaki Vision bölümünden Büyütme seçeneğine dokunun.

bölümünden Büyütme seçeneğine dokunun. Büyütme özelliğini etkinleştirmek için kaydırıcıyı hareket ettirin. Bu ekranda iken, Maksimum Büyütme Seviyesi'ni de seçebilirsiniz. Görüntüyü normal boyutun 15 katına kadar artırabilirsiniz.

İsteğe bağlı olarak Hareketi Azalt özelliğini etkinleştirin

Apple Watch'taki Hareketi Azalt özelliği yalnızca animasyonları değil, aynı zamanda uygulamaları açtığınızda ekranınızın otomatik olarak yeniden boyutlandırılmasını da kısıtlar.

Bu özelliği de etkinleştirmek istiyorsanız, hem Apple Watch'ınızı hem de Apple Watch uygulamanızın Erişilebilirlik bölümündeki Büyütme özelliğinde bulunur. Hareketi Azalt öğesine dokunun ve açmak için kaydırıcıyı hareket ettirin.

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Apple Watch ekranınızın boyutunu büyütmek için Büyütme'yi kullanın

Artık Zoom'u etkinleştirmiş olduğunuza göre, geri kalanı kolaydır. Ayrıca, Büyütme Apple Watch Face'inizde, menünüzde ve uygulamalarınız açıkken göreceksiniz.

Apple Watch ekranınızda iki parmağınızla iki kez hafifçe vurun. Hemen seçtiğiniz seviyeye zoom / yakınlaştırma yaptığını göreceksiniz.

Ekranı ihtiyacınız olan yere hareket ettirmek için iki parmağınızı kullanabilirsiniz. Hareket etmek için Dijital Taç'ı da kullanabilirsiniz. Dijital Taç'ı kullanarak, tekerleği aşağı doğru kaydırırken ekran sol üstten sağa doğru yavaşça hareket eder ve tekerleği yukarı kaydırdığınızda tersi olur.

Uzaklaştırmak için, iki parmağınızla tekrar iki kez hafifçe vurun.

Apple Watch'daki uygulama simgelerini kullanma konusunda sorun yaşayan ve uygulamaları görmenin daha geleneksel bir yolunu tercih eden kullanıcılar, Apple Watch'daki liste görünümünden de yararlanabilir.

Apple Watch ekranınızda Liste Görünümü'nü açın

Ana ekran uygulamalarını bir ızgara veya liste görünümünde görüntüleyebilirsiniz. Liste görünümünü kullanmak için şu adımları izleyin:

Ana ekrana gitmek için Dijital Taç düğmesine basın.

Önce ekrana, sonra Liste Görünümü'ne basın.

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