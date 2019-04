REKLAMLAR

AirPlay; aynı ağa bağlı olan iOS ve Mac cihazlar arasında ses, video, fotoğraf, ekran görüntüsü vb. içeriklerin paylaşılmasını sağlayan faydalı bir özellik. Bluetooth ve WiFi özelliğini kullanan AirPlay ile destekli akıllı televizyonlara içerik aktarımı yapılarak büyük ekranda multimedya keyfi yaşanabiliyor.

SlashGear sitesinin haberine göre iPhone ve iPad kullanıcıları Netflix uygulamasından AirPlay'in kaldırılmasından şikayetçi. Bu şüphesiz alışılagelmedik bir durum çünkü AirPlay 2013 yılından bu yana Netflix'in iOS uygulamasında destekleniyordu. iOS kullanıcıları Netflix uygulamasında AirPlay'i kullanmak istediklerinde "Cannot play title. Please try again later." hata mesajıyla karşılaşıyor.

iOS Uyumlu Netflix'te AirPlay Desteği Kaldırıldı

Burada teknik sınırlamalar gerekçesi gösteriliyor. Sebep ise Netflix'in iOS uygulamasından AirPlay desteğini çekmesi. Netflix'in destek sayfasında konuya dair not düşüldüğü görülüyor.

Bu durum AirPlay'den yararlanan Netflix aboneleri için dünyanın sonu değil. Bugün birçok akıllı televizyonda Netflix uygulamasının bulunduğu biliniyor. Tabii AirPlay ile TV'ye içerik aktarımında kullanıcılar Netflix hesap bilgileriyle oturum açmakla uğraşmıyordu.

iOS cihaz ve akıllı televizyonda Netflix uygulamasıyla oturum açıldığında cihazlar aynı WiFi ağına bağlı durumdayken "Cast" seçeneğinin kullanılabildiğini hatırlatmak istiyoruz.

Yine birçok akıllı televizyonda yer alan özellik sayesinde iOS cihazınızla Netflix içeriklerini Chromecast üzerinden akıllı televizyonunuzda izleyebilirsiniz. iOS cihazda Netflix uygulamasını açın, arayüzde sağ üst ya da alt kısımda bulunan "Cast" ikonuna dokunun, TV'nizi seçin. Dilediğiniz dizi ya da filmin tadını geniş ekranlı televizyonunuzda çıkarabileceksiniz.

Soru, yorum ve görüşleriniz için forum sayfamıza bekliyoruz.