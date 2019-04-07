iPhone Hoparlörü ve Ahizesi Nasıl Temizlenir?

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Bir iPhone'un çoğu kısmını temizlemek kolaydır; sadece mikrofiber bir bezle silin. Ancak hoparlörler ve mikrofonlar tamamen farklı bir hikaye. Parmak izi kaplı bir ekrandan farklı olarak, iPhone hoparlörler veya mikrofonlar çok kirlenirse, doğru şekilde çalışmayı bırakır. Ağır bir toz, çamur ve hatta makyaj kalıntısı, ızgaraya giren veya çıkan sesi hızla engelleyecektir. Bu da müziğinizin sessiz çalacağı ve insanların sizi telefon görüşmelerinde duyamayacakları anlamına gelir. Peki iPhone hoparlörü ve mikrofonu nasıl temizlenir?

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iPhone Hoparlörü ve Mikrofonu Nasıl Temizlenir?

Başlamadan önce iPhone'unuzu hazırlayın

Bunlardan bazıları biraz açık görünse de, henüz düşünmemiş olmanız durumunda, yine de belitelim: iPhone'unuzun herhangi bir bölümünü temizlemeye başlamadan önce yapmanız gereken şeyler şöyle:

Kablolarını çıkarın

Kılıfından çıkarın (eğer varsa)

Ekran koruyucuyu çıkarmanız iyi olacaktır

Ve elbette kapatın.

Yumuşak kıllı bir fırça kullanın

iPhone hoparlörlerinizi temizlemek için ilk teknik, yumuşak kıllı bir fırça ile fırçalamaktır. Bu bir diş fırçası veya boya fırçası olabilir – kullandığınız fırçanın temiz ve kuru olduğundan kesinlikle emin olmalısınız. Bir boya fırçası kullanıyorsanız, daha fazla kontrol sağlamak için kılları daha kısa bir boyuta getirmek isteyebilirsiniz.

Hoparlörü veya mikrofonu fırçalarken, döküntüleri kenara doğru ovalayın, ardından dışarı itin. Kurumuş kiri gevşetmek biraz çalışma gerektirebilir, ancak bunu devam ettirin ve fazla sert olmamaya çalışın.

Maskeleme bandı kullanın



Maskeleme bandı yapışkan kalıntı bırakmayacak şekilde tasarlanmıştır. Maskeleme bandı veya ressam bandı, herhangi bir yüzeyde tutkal kalıntısı bırakmamak için özel olarak üretilir.

Bu, iPhone hoparlörünüzdeki veya mikrofonunuzdaki inatçı kirleri çıkarmak için mükemmel bir araçtır.

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Kürdan kullanın

Kürdan kirli iPhone hoparlörleri ile mücadelede yararlı araçlardandır. Fakat diğer her şeyde olduğu gibi, hassas ızgaraya çok fazla baskı yapmamak için nazik olmanız gerekir.

Hoparlörü nazikçe kazımak için kürdanın sivri ucundan yararlanın. Eğer kir çok kuruysa kürdan ucunu hafıf nemlendirebilirsiniz. Bununla birlikte, sıvının menfezin arkasına geçmesi ve kalıcı hasara neden olması çok kolay olduğundan, çok dikkatli olmalısınız.

Basınçlı havayı dikkatli kullanın



Dikkatli kullanıldığında basınçlı hava kirli iPhone'lara karşı mükemmel bir araçtır. Basınçlı hava teknolojisi özellikle MacBook fanları gibi veya klavyenin altındaki ulaşılması zor yerleri temiz tutmak için harika bir araçtır. Ancak çok güçlü basınçlı hava iPhone hoparlörünüze veya mikrofonunuza zarar verebilir. Aslında, Apple basınçlı hava kullanmama konusunda tavsiyede bulunur.

Bunun nedeni, basınçlı havanın şaşırtıcı derecede kuvvetli olmasıdır ve hoparlörler veya mikrofonların içindeki hareketli parçaları kırabilmesidir. Birçok kullanıcı, basınçlı havayı tehlikeli bir şekilde kullanır ve hoparlörlerinin veya mikrofonlarının daha sonra tamamen bozulduğunu görür.

Bununla birlikte, talimatları okuyup uygun bir mesafeden kullanırsanız, basınçlı havayı güvenli kılmak mümkündür. Bu şekilde kullanıldığında en etkili temizleyicilerden biridir.

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