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Sahte ürünler her marka için büyük bir sorundur ancak Apple söz konusu olduğunda bu biraz farklıdır. iPhone'un bir statü sembolü olarak görüldüğü ve bu nedenle sahtelerinin özellikle tavan yaptığı Asya'da, "fake iPhone"lar hem tedarik hem de talep anlamında üst seviyelerde seyrediyor. Apple bu anlamda bazı önlemler almaya başladı.

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Sahte iPhone'ları Yenileriyle Değiştiren Apple Uyandı

Oregon’daki iki Çinli öğrenci, Yangyang Zhou ve Quan Jiang 2017’den bu yana sahte bir iPhone onarım programı yürütüyordu. Gençler bunun sonucu olarak Apple’ı toplam 895.800 dolar dolandırdı. Çin’den kendilerine gönderilen sahte iPhone'ları Apple’a hem çevrimiçi olarak hem de mağazalarında “iPhone açılmıyor” şikayetiyle sundular. Apple daha sonra değişim görevi gören telefonları Çin'deki bir kaynağa kargoladı. Kaynak paraları Jiang'ın annesinin Amerika Birleşik Devletleri'ndeki hesabına yatırdı.

Apple üç binden fazla sahte iPhone'u 1.493'ünü "onardı" (büyük ihtimalle "refurbished – yenilenmiş" olanlarla değiştirdi) veya parasını iade etti. 2017 yazında Apple’ın sahtekarlık departmanı bu duruma uyandı ve Jiang’a bu sahtekarlığı durdurmasını bildiren bir mektup gönderdiler. Adres Zhou'ya ait olduğundan cevap alamadılar.

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Dolandırıcılık uyarısının Apple’ın içinden mi yoksa liman yetkililerinden mi geldiği bilinmiyor. Liman yetkilileri 2017 baharından bu yana Çin’den çok sayıda iPhone gelmiş olmasından şüphelenmiş olabilir. Ancak her durumda, sahtekarlık projesi mühendislik vizesine sahip iki Çinli öğrenci için bozulmaya başladı. Zhou’nun avukatı, müvekkilinin Çin’den kendisine gönderilen iPhone’ların sahte olduğunu bilmediği için “haklı” olduğunu ve bir hizmet için ücret aldığını düşündüğünü iddia ediyor.

Tele sahtekarlıkla ve sahte cihazlarla ticaret yapmakla suçlanan Jiang için de durum aynı. Tamir edilen gerçek iPhone'ların halihazırda engin Çin çayırlarına gönderildiğini düşünürsek, Apple bu sahtecilik programından bir şey alabilecek mi göreceğiz.

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