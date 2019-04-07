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Popüler video paylaşım sitesi YouTube'un PiP modu (Picture-in-Picture modu) yalnızca Premium hesabı bulunan kullanıcılar için etkinleştiriliyordu. Geçtiğimiz Haziran ayında Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan kullanıcılar için bu durumda değişikliğe gidilmiş ve PiP modu Premium hesaba sahip olmayanlarda da açılmıştı. Dokuz aydan uzun bir süre sonra PiP modu daha fazla ülkede Premium hesabı olmayan kullanıcılara sunulmaya başlanıyor.

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YouTube PiP Modu Premium Hesabı Olmayan Kullanıcılara da Açılıyor

Şu anda İtalya'da yaşayan kullanıcıların Premium hesabı olmasa da Picture-in-Picture modundan faydalanabiliyor olduğu bilgisi mevcut. YouTube uygulamasında PiP modunu kullanmak için uygulama içindeki Settings – General bölümüne erişmek yeterli oluyor.

Picture-in-Picture modunu etkinleştirebilmek için akıllı telefonun Android 8.0 Oreo ya da daha güncel bir yazılım versiyonunu çalıştırması şart.

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PiP modunu etkinleştirdiğinizde YouTube'dan açtığınız videoyu küçük bir pencerede izlerken akıllı telefonunuzdaki diğer uygulamaları kullanmaya devam edebiliyorsunuz. Videoyu oynatmaya başladıktan sonra Android'in ana ekranı görüntülemeyi sağlayan navigasyon butonuna dokunmak gerekiyor.

YouTube'da PiP modunu etkinleştirebildiniz mi? Hesabınız için bu imkan sağlandıysa deneyimlerinizi forum sayfamızda paylaşabilirsiniz.