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Bu yazımızda 2018 yılında çıkan en iyi telefonlar ile ilgili bir liste hazırladık. 2019 model telefonlar tasarımlarıyla ilgi çekiyor ve özellik anlamında önceki nesil kardeşlerinden çok farklı değiller. İndirimlerle birlikte düşen fiyatlardan yararlanmak isteyenler için işte 2018 yılında çıkan en iyi telefonlar.

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2018 Yılında Çıkan En İyi Telefonlar

Samsung Galaxy Note 9

Samsung Galaxy Note 9 bir telefondan elde edilebilecek hemen her şeyi tek pakette sunuyor. Geniş ekranı, geniş bataryası, RAM'i ve dahili depolaması var. Elbette kamera performansı da oldukça iyi. Hoparlör tarafında müziklerden gerekli tadı almanızı sağlıyor. Çentiksiz ekran akımına dahil olamamış olsa da, 2018'in en iyi akıllı telefonlarından biri durumunda.

Xiaomi Mi Mix 3

İlk çentiksiz telefonlardan biri olan Xiaomi Mi Mix 3 buna rağmen oldukça uygun bir fiyatla geliyor. Cihaz biraz kalın ve ağır ancak çentiksiz oluşu kendisini cazip kılmayı başarıyor. Cihaz sürgülü kamera sistemine sahip. Bu da kullanması oldukça keyifli bir özellik. En önemlisi ise çentiksiz olmasından ötürü video ve oyunlarda en iyi görsel deneyimi sunması.

Samsung Galaxy S9+

Konu amiral gemisi kompakt telefonlara geldiğinde Galaxy S9 kesinlikle en iyisi. Ancak Galaxy S9+'ta ondan geri kalır değil. Cihazı elde taşıması hala kolay ve küçük kardeşine kıyasla biraz daha büyük batarya kapasitesi ve dahili depolama sunuyor. S9'u fazla küçük bulduysanız S9+ ile gitmeyi seçebilirsiniz.

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Xiaomi Pocophone F1

2018 Ağustos'ta piyasaya sunulan Xiaomi Pocophone F1 hala fiyat / performans telefonları arasında zirvede kalmaya devam ediyor. Cihaz 6 GB RAM, 4000 mAh batarya, hızlı bir çipset ve geniş ekran sunuyor. Çentiği ve alt çenesi bir miktar iri olsa da düşük bütçeye maksimum performans arayanlar için her zaman iyi bir model olacak.

Honor 8X

Konu fiyat performans telefonlarına geldiğinde Honor 8X kesinlikle en iyilerinden biri. Cihaz yalnızca yüksek ekran – gövde oranı sunmuyor aynı zamanda performanslı bir çipset ile geliyor. Bu çipsetle PUBG gibi grafik ağırlıklı oyunların üstesinden gelebiliyorsunuz. 6.5 inç ekranı da Galaxy Note 9 ve Huawei Mate 20 gibi amiral gemisi telefonlara taş çıkartıyor. 2018 yılında çıkan en iyi telefonlardan biri.

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