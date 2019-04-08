REKLAMLAR

Görünüşe göre Asus çift kaydırıcılı bir telefonu test ediyor. İsimsiz telefon 5G'yi destekliyor ve önde büyük bir uçtan uca ekrana sahip. Arkasında ise çift kameralı bir kurulum var. Üstteki kaydırıcıda, 120 derecelik geniş açı lens barındıran çift selfie kamera bulunuyor. Alttaki kaydırıcı Harman Kardon marka bir hoparlör taşıyor ve cihazda ekran parmak izi tarayıcı bulunuyor. Sızıntının sahibi Twitter kullanıcısı Evan Blass'a göre, bu resmi tasarlayan kişi Asus ZenFone 5'i oluşturan ekibin bir üyesiydi.

REKLAMLAR

Asus çentiksiz telefon tasarımını farklı seviyeye taşıyor

Bugün Blass tarafından tweetlenen diğer renderler, benzer çift kaydırmalı form faktörüne sahip farklı bir Asus telefonu daha gösteriyor. Bu modelde üst kaydırıcı bir çift özçekim kamerasına da ev sahipliği yaparken, içerisinde sanal kontroller ve düğmelerin olduğu bir alt kaydırıcı bulunuyor. Üst kaydırıcı açıldığında özçekim kameralar otomatik çalışıyor ve alt kaydırıcıdaki sanal kontroller deklanşör düğmesi görevi görüyor. Diğer zamanlarda ise telefonun ne için kullanıldığına bağlı olarak burada farklı düğmeler görülebilir. Bu model arkaya dönük parmak izi tarayıcıya sahip.

Son zamanlarda cep telefonlarının ekran-gövdeoranını arttırmak isteyen telefon üreticileri tarafından çentiği çabucak ortadan kaldırmaya çalışıyor. ZTE kısa süre önce, uçtan uca ekranlara sahip birkaç konsept telefon sergiledi. Bir renderda çift selfie kamerası ve öne bakan sensörleri olan yandan çıkıntılı özel bir panele sahip Axon V'yi göstermişti. Axon S renderi ise hem normal fotoğraflarda hem de özçekimlerde kullanılabilecek her iki tarafında kamera bulunan yandan kayar panelli bir telefona işaret etmişti. Sonuç olarak tümü ilginç görünüyor.

REKLAMLAR

Bu ayın ilerleyen günlerinde Oppo Reno'nun tanıtılması bekleniyor. Bu cihaz üstten açılır kamera mekanizmasına sahip. Bu çıkıntı, selfie kamerasını ve bir flaşı içeriyor. Tayvan'lı Asus hemen her telefonunu Türkiye'de satıyor. Dolayısıyla bu çift kızaklı tasarımı ülkemizde görebiliriz.

Merak ettiğiniz diğer her şey için forum sayfamızı ziyaret edin: https://akillitelefon.com/forum