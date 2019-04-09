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Popüler uygulamalardan Snapchat'in Twitter hesabından önemli bir paylaşım yapıldı. Uygulamanın güncellenen Android versiyonuyla ilgili önemli gelişmeler söz konusu. Snapchat, Android uygulamasında kapsamlı değişikliklere, firmanın ifadesiyle yeniden yapılandırmaya gidiyor.

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Android'li akıllı telefonlarda yaygın olarak kullanılan çok sayıda farklı yongaseti ve kamera değerlendirilerek uygulamada iyileştirmeler gerçekleştirilmiş görünüyor. 2017 yılında Snapchat'in iOS versiyonunun Android versiyonuna kıyasla daha iyi olduğu ortaya çıkmıştı.

Android Uyumlu Snapchat Artık Daha Hızlı Çalışıyor

Android Authority sitesine göre Snapchat çalışanları 2018 yılının erken dönemlerinde Android uygulamasının arka planda sürekli olarak kod çalıştırmayı denediğini fark etti. Bu da uygulamanın yavaş çalışmasına neden oluyordu. Bu nedenle Android için Snapchat'in yeniden yapılandırılması gerektiği kararı alındı.

Snapchat'in mühendislik direktörü Gustavo Moura, uygulamanın hem amiral gemisi hem de giriş seviyesi Android telefonlarda aynı şekilde çalışması gerektiğini düşünüyordu. Snapchat geliştirme ekibi nihayet daha hızlı çalışan Snapchat'i kullanıcılarla buluşturabildi.

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Snapchat'in yeni versiyonunu Android'li akıllı telefonlarına yükleyen kullanıcılar herhangi bir arayüz değişikliği fark etmeyecek. Uygulamanın yeniden yapılandırılmasıyla birlikte Snapchat'in Android'de tıpkı iOS versiyonu gibi akıcı şekilde çalıştığı ifade ediliyor.

Snapchat bugün başta Instagram olmak üzere birçok sosyal ağ sitesi ve anlık mesajlaşma uygulamasının vazgeçilmez özelliği olan Stories / Hikayeler'i sunan ilk uygulamaydı. Yine Lenses / Lensler adıyla anılan artırılmış gerçeklik efektlerinin trend olması da bu uygulamanın başarısıydı.

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