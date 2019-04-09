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Bu yazımızda Facebook Messenger kullanırken ustalaşmanızı sağlayacak en iyi ipuçları ve püf noktalarına yer veriyoruz. Bu adımları takip ederek Messenger üzerinde gizli sohbet başlatma, para gönderme, sürüş isteme veya iki Facebook profilini hızlıca paylaşma nasıl yapılır görebilirsiniz.

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En İyi Facebook Messenger İpuçları ve Püf Noktaları

Sohbet geçmişinde kolayca arama yapmak

Tüm konuşmalarınızdaki kelimeleri, dosyaları veya fotoğrafları arayabilirsiniz. Uygulama bunun için çok kolay ve rahat bir yol sunar.

Messenger'ı açın ve ekranın en üstündeki arama çubuğunu bulun.

Aramak istediğiniz bir şeyi yazıp "Mesaj ara" ya basın.

Arama teriminizi içeren tüm sohbetlerin bir listesini görmelisiniz. Aramak istediğiniz sohbeti seçin, hepiniz hazırsınız!

Süper gizli şifreli sohbeti kullanın

Gizli sohbette başlatılan sohbetleri bir süre sonra otomatik olarak silinmeye ayarlayabilirsiniz. Gizli bir sohbete başlamanın birkaç yolu var, bu bizim için en uygun olanı:

Yeni bir sohbet başlatın: Android ve iOS'ta – ekranın sağ üst köşesinde bulunan "Yeni Mesaj" düğmesine basın.

Ardından, sağ üstteki "Gizli" ye geçin, mesaj vermek istediğiniz kişiyi seçin, mesajınızı yazın ve gönderin.

Messenger hesabı ekleme ve değiştirme

Birden fazla Facebook hesabınız / sayfanız varsa veya cihazınızı bir arkadaşınıza ödünç vermek istiyorsanız, Messenger’da her zaman yeni bir hesap ekleyebilir ve hesaplar arasında geçiş yapabilirsiniz.

iOS ve Android'de, ayarlara erişmek için sol üstteki profil fotoğrafınıza dokunun, "Hesap Oluştur" seçeneğini bulun ve sağ üstteki artı sembolüne basın.

Bildirimlerinizi iyileştirin

Facebook bildirimleri faydalı olabilir ancak çoğumuz onların gerçekten sinir bozucu olma kapasitelerine sahip olduklarını biliyoruz. Özellikle spam yapan arkadaşlarınız varsa veya grup sohbetlerinde iseniz.

Profil simgesine dokunun ve "Bildirimler ve Sesler"e girin. Burada bildirim önizlemeleri, ışıklar, okunmamış mesaj düğmesi gibi özellikleri kapatabilirsiniz. Ayrıca "Bildirimleri yönet" bölümüne göz atarsanız burada, çeşitli bildirimler için telefonunuzun sizi nasıl uyaracağını değiştirebilirsiniz.

Sohbet baloncuklarından kurtulun (Android)

Bu yöntem Apple’da üçüncü taraf uygulamalarının iOS kullanıcı arayüzünü değiştirmesine izin verilmediğinden sadece Android’de kullanılabilir.

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Sohbet başlıklarını devre dışı bırakmak için Messenger uygulamasını açın, ardından sol üst kısımdaki profil simgesine dokunun. Oradan, "Sohbet Balonları"nı görene kadar aşağı kaydırın ve üzerine dokunun. Daha sonra etkinleştirmek istiyorsanız, aynı adımları tekrarlamanız yeterlidir.

Messenger ile para gönderebilirsiniz

Messenger'ın bir diğer güzel yanı doğrudan uygulama aracılığıyla para gönderebilir veya talep edebilirsiniz. Ancak, bunun her ülkede bulunmadığını unutmayın. Bunu yapmanın en kolay yolu, görüşme sırasında artı simgesine dokunup ardından Ödemeler'e dokunmaktır. Oradan alıcıyı seçin ve tutarı yazın. Bir kredi kartı veya PayPal girmeniz gerekir. Tek bir sohbetten veya birden fazla kişiden oluşan bir gruptan para gönderebilir veya talep edebilirsiniz.

Bir araba isteyin

iOS ve Android'te Facebook Messenger ile Uber veya Lyft aracılığıyla araba talep edebilirsiniz. Önce bu servislere kaydolmanız gerekir. iOS'ta herhangi bir sohbeti başlatın ve sohbet penceresindeki üç nokta menüsüne dokunun. Ardından, Taşıma üzerine dokunun, bir şirket seçin ve bir sürüş isteyin.

Android'e gelince, herhangi bir konuşmayı başlatın ve ekranınızın altındaki küçük araba düğmesine tıklayın.

Messenger kodu ne işe yarar?

Messenger'daki kodlar Facebook profilinizi tanıştığınız biriyle hızlı bir şekilde paylaşmanıza izin verir. Bir Messenger kodunu görmek, paylaşmak veya taramak için ekranınızın üst kısmındaki profil fotoğrafınıza dokunun. Ardından, profil resminizin daha büyük bir versiyonunu yukarıdaki gibi mavi çizgiler ve çevresindeki noktalarla göreceksiniz. Dokunun ve ardından bir kişinin kodunu tarayın veya kendinizinkini paylaşın.

Filtrelenmiş mesajları bulun

Messenger'da iyi gizlenmiş bir "diğer" gelen kutusu bulunur. Bu, arkadaşlarınızdan olmayan mesajları içeren bir spam gelen kutusudur. Oradaki şeylerin çoğu sizin için fazla bir işe yaramayacak, ancak aslında bir arkadaşlık isteği göndermemiş tanıdığınız kişilerden mesajlar bulabilirsiniz.

Erişmek için, ana sayfanın altındaki "Kişiler" simgesine dokunun. Bundan sonra, sağ üst köşedeki simgeye basın. Ardından, ekranınızın üstünde bir "İstekler" simgesi göreceksiniz. Bu kadar!

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