Telefonda En İyi YouTube İpuçları ve Püf Noktaları

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Dünyanın birçok ülkesinde hemen her insan ayda en az bir kez YouTube uygulamasını ziyaret ediyor. Biz de yazımızda en iyi YouTube ipuçları ve püf noktalarına yer verdik. Bu adımları takip ederek YouTube deneyiminizi eskisinden daha iyi hale getirebilirsiniz.

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En İyi YouTube İpuçları ve Püf Noktaları

Videoları arka planda oynatma

Büyük bir tanesi ile başlıyoruz. Bilgisayarınızda YouTube videoları oynatırken elde ettiğiniz en büyük avantajlardan biri, başka şeyler yaparken bunları arka planda dinleyebilmenizdir. Android ve iOS'taki YouTube uygulamasında bu "yalnızca ön plan" olarak sınırlandırılmıştır; Çünkü Google, ücretli YouTube Red hizmetinde arka planda oynatma sunuyor.

Bununla birlikte bazı çözüm yolları da yok değil. Ancak sadece videodaki müziği veya konuşmaları duymanızı sağlayacak. Podcast dinlemek için de yararlıdır.

Android

Google Chrome'u veya tercih ettiğiniz bir tarayıcıyı açın ve www.youtube.com adresini ziyaret edin.

Ekranınızın sağ üstündeki (veya altındaki) üç noktalı menüye dokunun, ardından sitenin masaüstü sürümünü seçin.

Bildirim ile ilgili bir açılır pencere görürseniz, izin verin.

Şimdi, seçtiğiniz bir videoya gidin, oynatın ve ana ekranınıza dönün.

Çalma işlemi durur, ancak ekranınızın üstünden aşağı doğru kaydırırsanız, hızlı ayarlar sekmenizin hemen altında çalma düğmelerini içeren bir Chrome açılır penceresi görmelisiniz.

Oynat tuşuna basın ve keyfini çıkarın. Ekranı kapatsanız bile videolar durmayacak.

iOS

Yöntem Safari ile çalışmadığı için üçüncü parti bir tarayıcıya ihtiyacınız olacak. Dolphin web tarayıcısının işe yaradığı biliniyor. Ancak başkaları da çalışabilir.

Dolphin'de www.youtube.com adresini ziyaret edin.

Şimdi, seçtiğiniz bir videoya gidin, oynatın ve ana ekranınıza dönün.

iOS Kontrol Merkezi'nden oynatmaya devam etmeyi seçin ve ekranı kapatsanız bile ses çalmaya devam edecek.

İleri geri sarma süresini değiştirin

YouTube uygulamasında gerçekleştirebileceğiniz çift dokunma hareketi oldukça yararlı. Videoyu 10 saniye ileri veya geri almanıza yarar. Ancak bu süreyi değiştirebilirsiniz. Örneğin, 5 saniye yaparak daha kullanışlı hale getirmeniz mümkün.

YouTube uygulamasının içindeyken, ekranın sağ üst köşesindeki profil resminize dokunun.

Oradan, Ayarlar -> Genel -> İki kez dokunmayla atlanacak süre özelliğini seçin.

Daha uygun bir aralık seçin ve keyfini çıkarın.

Bölgenizi değiştirin

YouTube uygulamasından konumunuzu değiştirebileceğinizi biliyor muydunuz? Türkiye'deki veya bulunduğunuz ülkedeki "trend" bölümü çok sinir bozucu videolarla doluysa veya Türkiye'de gösterilmeyen bir videoyu izlemek için bunu yapabilirsiniz.

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YouTube uygulamasının içindeyken, ekranın sağ üst köşesindeki profil resminize dokunun.

Oradan, Ayarlar -> Genel -> Konum'a gidin.

İstediğiniz ülkeyi seçin ve tadını çıkarın (muhtemelen daha kaliteli videoların).

Arama geçmişinizi temizleyin ve duraklatın

Telefonunuz sık sık bir aile üyesinin veya arkadaşının elinde kalırsa, saat geçmişini ve arama geçmişini temizlemek ve duraklatmak, göz önünde bulundurmak istediğiniz bir şey olabilir. Bu şekilde, izlediklerinizin bir kaydı olmayacak ve başka biri cihazınızdan izlerken, ilgili içerik önerilen listede görünmeyecektir.

YouTube uygulamasının içindeyken, ekranın sağ üst köşesindeki profil resminize dokunun.

Oradan, Ayarlar -> Geçmiş ve gizlilik'e gidin.

Burada, izleme geçmişinizi, arama geçmişinizi temizleyebilir ve ayrıca onları duraklatabilirsiniz, böylece YouTube bölümünde başka hiçbir öneride bulunulmaz.

Daha fazla önerilen video için yukarı kaydırın

Bazı YouTube klipleri eğlencelidir ve bazıları ise pek değil. YouTube'ta bir video bittikten sonra daha fazla video bulmak için her zaman ana ekrana dönmeniz gerekmez. Video sonlandıktan sonra ekranda aşağıdan yukarıya kaydırın ve yatay olarak sıralanmış yeni önerilerle karşılacaksınız. Videolardan birine dokunun ve hemen oynasın.

Altyazıları etkinleştirmek

YouTube'ta altyazıları açmayı hemen herkes bilir. Ancak bir neden dolayı unuttuysanız veya uygulamayı ilk defa kullanıyorsanız şunları yapın; Oynatma ekranının sağ üst köşesindeki üç noktalı menü düğmesine dokunun ve ardından Altyazılar başlığına dokunarak işlemi tamamlayın. Videolar çoğunlukla İngilizce altyazılar ile doludur.

YouTube uygulaması bildirimlerini devre dışı bırakmak

En sevdiğiniz YouTuber'ların videolarından anında haberdar olmak harika olabilir. Ancak bazen pop-up mesajlar çok fazla gelebilir. Bildirimlerinizi yönetmek veya tamamen devre dışı bırakmak istiyorsanız, aşağıdaki adımları izleyin:

YouTube uygulamasının içindeyken, ekranın sağ üst köşesindeki profil resminize dokunun.

Oradan Ayarlar -> Bildirimler bölümüne gidin.

Burada abonelikler, önerilen videolar, kanalınızdaki etkinlikler ve yorumlar vb. dahil olmak üzere ince ayarlamalar yapabileceğiniz çok sayıda özellik olacak.

Merak ettiğiniz diğer her şey için forum sayfamızı ziyaret edin: https://akillitelefon.com/forum